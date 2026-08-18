סגירת מעגל: צה"ל איתר את עצמות החלל האחרון מקרב סולטן יעקב

מבזקים נוספים
100% מהקולות נספרו: אלי כהן במקום הראשון, אחריו אוחנה ולוין | ביסמוט עקף את ביטן ב-16 קולות
דרמה בליכוד: בתום ספירת 100% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת רק במקום ה-16 | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר, עידית סילמן וחנוך מילביצקי (פוליטי)ישי כהן
מפקד בג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח - חוסל
צה"ל חיסל מפקד בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח ישראלי בטבח ה-7 באוקטובר (צבא)ב. ניסני
צה"ל חיסל מפקד גא"פ שפשט לבארי וחטף ישראלי ב-7 באוקטובר
צה"ל חיסל שלשום בחאן יונס את טארק אנור חמיס ראעי, מפקד פלוגה במערך האספקה של גא"פ. חמיס ראעי פשט לקיבוץ בארי בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרח ישראלי. לפי צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום.ב. ניסני
חמישה חשודים נעצרו בטייבה לאחר תפיסת אקדחים ותחמושת על גג מבנה
כוחות המשמר הלאומי והמשטרה ביצעו אתמול חיפוש במבנה בטייבה, במהלכו נמצא על הגג תיק שהכיל אקדחים מסוג גלוק, תחמושת, כפפות ורעלה שחורה. במסגרת הפעילות נעצרו שני חשודים בני 18 ו-20, ועוכבו לחקירה שלושה חשודים נוספים בני 21, 42 ו-48, כולם מטייבה.קובי רוזן
אותרו עצמות יהודה כ"ץ, החלל האחרון מקרב סלטאן יעקוב
כלי תקשורת מדווחים כי אותרו עצמותיו של יהודה כ"ץ ז"ל, החלל האחרון מקרב סלטאן יעקוב שטרם הובא לקבורה בישראל. כ"ץ נפל בקרב שהתרחש בלבנון ב-1982, לפני 44 שנים, במהלך מלחמת לבנון הראשונה.קובי אטינגר
המחדל שכולם מתעלמים ממנו: למה יום יציאת אלבום הופך לקטלני?
מחקר חדש חושף את הקשר המטריד בין השקת להיטים ענקיים לבין זינוק חד במספר ההרוגים בכבישים (חדשות בעולם)דני שפיץ
נפל התפוצץ ליד מטולה: 6 עובדים זרים נפצעו - 2 במצב קשה
6 עובדים זרים נפצעו הבוקר מפיצוץ נפל ישן במטע נקטרינות סמוך למטולה • 2 מהם במצב קשה פונו במסוק לרמב"ם, אחד הוכנס לחדר ניתוח | המשטרה לציבור: אל תיגעו ברסיסים (בארץ)קובי רוזן
חינוך לשנאה בקאנטרי: ילדי המחנה הציגו הפגנה נגד ישראל • צפו
תיעוד מעורר סערה מהרי הקאנטרי בארצות הברית: במהלך פעילות קיץ במחנה הקיץ של ילדי הקנאים, הציגו הילדים הפגנה מבויימת נגד מדינת ישראל, קראו קריאות בוז והניפו שלטים בגנות המדינה • צפו בתיעוד (חרדים)שאול כהנא