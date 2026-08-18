אותרו עצמות יהודה כ"ץ, החלל האחרון מקרב סלטאן יעקוב

דרמה בליכוד: בתום ספירת 100% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת רק במקום ה-16 | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר, עידית סילמן וחנוך מילביצקי (פוליטי)

ישי כהן