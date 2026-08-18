השורד הנצחי: הצמח מאנטארקטיקה שיציל אותנו מרעב

מבזקים נוספים
תושב הנגב תכנן פיגוע בבאר שבע עם רכב ממולכד | כך הוא נעצר
משטרת ישראל ושב"כ עצרו תושב הנגב, שעל פי החשד היה במגע עם סוכן חוץ, החזיק אמל"ח ותכנן לבצע פעילות טרור ופיגוע בעיר באר שבע. הבוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדו | צפו במעצר (משטרה)קובי רוזן
הילד בן ה-4 שנדקר בבית שמש עבר ניתוח ומצבו התייצב | כל הפרטים
בן ה-4 שנפגע באירוע הדקירה הקשה בבית שמש עבר ניתוח ומצבו מוגדר בינוני ויציב | פרופ' דן ארבל: "הוא מתאושש לשביעות רצון" (בארץ)קובי אטינגר
נתניהו מרוצה מתוצאות הפריימריז ומבטיח ניצחון גדול בבחירות
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה למתפקדי הליכוד על תוצאות הפריימריז וטען כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים. נתניהו הבטיח שיחד עם המשוריינים שימנה, הליכוד תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מייד לאחר הבחירות. "זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות", נאמר בהודעה. נתניהו הודה למתפקדים "שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים" והבטיח לשלב גם את מי שלא נבחרו בעשייה למען ניצחון הליכוד.כיכר השבת
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונת אופנוע בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 17 נפצע הבוקר (10:10) מרכב ברחוב בית פלט בתל אביב. הנער מפונה לאיכילוב במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
מצלמות האבטחה חשפו: הסייעת ראתה תפילין עומדות וזה מה שעשתה להן
סייעת שהגיעה עם קבוצת תלמידים הבחינה בתפילין בעמדה הציבורית, לקחה אותן בטעות – וכשגילתה שאין לה צורך בהן, השליכה אותן לפח האשפה. האירוע המצער הוביל לרכישת תפילין חדשות, והוליד בדרך מקרית ומרגשת חזרה למצווה של מתנדב שלא הניח תפילין מאז בר המצווה (יהדות, בעולם)דניאל הרץ
"עוד פעם אתה מחייך, אני שובר לך את הפנים", כך זה נגמר | תיעוד קשה
בן 29 תקף באכזריות ושבר את שיניו של קטין בן 16 במהלך נסיעה באוטובוס בעיר טבריה רק משום שחייך לכיוונו | בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש נגדו | צפו בתקיפה (משטרה)קובי רוזן
100% מהקולות נספרו: אלי כהן במקום הראשון, אחריו אוחנה ולוין | ביסמוט עקף את ביטן ב-16 קולות
דרמה בליכוד: בתום ספירת 100% מהקולות בבלומפילד מסתמנת חמישייה פותחת בהובלת אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב ואופיר כץ – בעוד טלי גוטליב נדחקה לעשירייה השנייה | ניר ברקת רק במקום ה-16 | בין הח"כים והשרים שנפלטו ויוותרו מחוץ לכנסת הבאה: אבי דיכטר, עידית סילמן וחנוך מילביצקי (פוליטי)ישי כהן
מפקד בג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח - חוסל
צה"ל חיסל מפקד בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי וחטף אזרח ישראלי בטבח ה-7 באוקטובר (צבא)ב. ניסני