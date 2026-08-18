נתניהו מרוצה מתוצאות הפריימריז ומבטיח ניצחון גדול בבחירות

סייעת שהגיעה עם קבוצת תלמידים הבחינה בתפילין בעמדה הציבורית, לקחה אותן בטעות – וכשגילתה שאין לה צורך בהן, השליכה אותן לפח האשפה. האירוע המצער הוביל לרכישת תפילין חדשות, והוליד בדרך מקרית ומרגשת חזרה למצווה של מתנדב שלא הניח תפילין מאז בר המצווה (יהדות, בעולם)

דניאל הרץ