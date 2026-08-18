"איש הטילים" 2.0: שוב טראמפ מקריב ידידים ומחבק רודנים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה למתפקדי הליכוד על תוצאות הפריימריז וטען כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים. נתניהו הבטיח שיחד עם המשוריינים שימנה, הליכוד תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מייד לאחר הבחירות. "זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות", נאמר בהודעה. נתניהו הודה למתפקדים "שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים" והבטיח לשלב גם את מי שלא נבחרו בעשייה למען ניצחון הליכוד.

כיכר השבת