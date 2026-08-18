תנועה ערה של כלי טיס תורגש היום בשמי המדינה | זו הסיבה

מבזקים נוספים
המיליונים למימון הפריימריז של בכירי הליכוד שנותרו בחוץ
תוצאות הפריימריז הסופיות הותירו שרים וחברי כנסת מכהנים מחוץ למקומות הריאליים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה • בין השמות, השרים אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין • 14 מהמועמדים שנותרו מאחור קיבלו 380 אלף שקלים כל אחד למימון ההתמודדות • החשבון המצטבר: מעל 5 מיליון שקלים (פוליטי)קובי ישראל
שריפה פרצה באתר פסולת בצפון; מטוסי הכיבוי הוקפצו | תיעוד
לוחמי האש וטייסת הכיבוי "אלעד" פועלים לבלימת האש בשריפת אתר פסולת סמוך ליישוב יערה | תיעוד ממאמצי הכיבוי (חדשות)קובי רוזן
"איש הטילים" 2.0: שוב טראמפ מקריב ידידים ומחבק רודנים
הנשיא האמריקני פרסם תמונה יוצאת דופן של קים ג'ונג און – ומנסה לחדש את הקשר עם מנהיג המדינה הגרעינית | האם טראמפ שוב מנסה להפוך את "הידידות האישית" עם קים לכלי דיפלומטי? (חדשות בעולם)דני שפיץ
תושב הנגב תכנן פיגוע בבאר שבע עם רכב ממולכד | כך הוא נעצר
משטרת ישראל ושב"כ עצרו תושב הנגב, שעל פי החשד היה במגע עם סוכן חוץ, החזיק אמל"ח ותכנן לבצע פעילות טרור ופיגוע בעיר באר שבע. הבוקר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום חמור נגדו | צפו במעצר (משטרה)קובי רוזן
הילד בן ה-4 שנדקר בבית שמש עבר ניתוח ומצבו התייצב | כל הפרטים
בן ה-4 שנפגע באירוע הדקירה הקשה בבית שמש עבר ניתוח ומצבו מוגדר בינוני ויציב | פרופ' דן ארבל: "הוא מתאושש לשביעות רצון" (בארץ)קובי אטינגר
נתניהו מרוצה מתוצאות הפריימריז ומבטיח ניצחון גדול בבחירות
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה למתפקדי הליכוד על תוצאות הפריימריז וטען כי הרשימה החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים. נתניהו הבטיח שיחד עם המשוריינים שימנה, הליכוד תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה מייד לאחר הבחירות. "זאת הדרך היחידה למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות", נאמר בהודעה. נתניהו הודה למתפקדים "שבחרו לפי שכל ישר ולא לפי דילים" והבטיח לשלב גם את מי שלא נבחרו בעשייה למען ניצחון הליכוד.כיכר השבת
נער בן 17 נפצע בינוני בתאונת אופנוע בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 17 נפצע הבוקר (10:10) מרכב ברחוב בית פלט בתל אביב. הנער מפונה לאיכילוב במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
השורד מאנטארקטיקה שימנע את הרעב העולמי
הצמח הקטן מאנטארקטיקה שמחזיק סוד ענק: המדענים יפצחו את הקוד הגנטי שיציל את החקלאות (חדשות בעולם)דני שפיץ