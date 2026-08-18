תאונת דרכים במעלות תרשיחא: פצועה בינוני ו-3 פצועים קל

תוצאות הפריימריז הסופיות הותירו שרים וחברי כנסת מכהנים מחוץ למקומות הריאליים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה • בין השמות, השרים אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין • 14 מהמועמדים שנותרו מאחור קיבלו 380 אלף שקלים כל אחד למימון ההתמודדות • החשבון המצטבר: מעל 5 מיליון שקלים (פוליטי)

קובי ישראל