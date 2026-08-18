תאונת דרכים במעלות תרשיחא: פצועה בינוני ו-3 פצועים קל

מבזקים נוספים
נקמת העובדים: טרנד חדש מתעלל בבוסים קשוחים באמצעות AI
טרנד חדש בסין: עובדים משתמשים ב-AI כדי להפוך את הבוסים שלהם לדמויות וירטואליות שניתן לשלוט בהן ולפרוק עליהן עצבים מיום העבודה (מעניין)אריה רוזן
"מעשה אכזריות קיצוני": הרשויות חוקרות ירי מסתורי במעמקי האוקיינוס
רשויות בספרד חוקרות חשד לירי באורקה מבוגרת בת 60 לאחר שפצעים חשודים נמצאו על גופה של טוני (בעולם)אריה רוזן
חשודה בת 75 נעצרה בגין גרימת נזק לבית הקפה הירושלמי שפותח בשבת
המשטרה עצרה אישה בת 75 בחשד למעורבות במספר מקרים של גרימת נזק לבית הקפה שפותח בשבת בירושלים • בית המשפט שחרר אותה והורה על הרחקתה מהמקום (חרדים)קובי רוזן
בגלל הלוויית הרב החרדי שנרצח: חברת התעופה קיבלה החלטה חריגה
שני עובדי חברת התעופה "אמריקן איירליינס" זכו למדליית הוקרה מיוחדת, לאחר שביצעו שורה של צעדים חריגים – ובהם עיכוב טיסה בין-יבשתית לסידני ב-46 דקות והנפקת כרטיס חינמי – כדי לאפשר לידידו של שליח חב"ד הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בפיגוע בבונדאי, להגיע בזמן למסע הלוויה (חרדים, בעולם)דניאל הרץ
נעצרה חשודה בת 75 בגרימת נזק לבית קפה בירושלים
משטרת ירושלים עצרה אישה בת 75 החשודה במעורבות במספר מקרי גרימת נזק לבית קפה במרכז העיר. החשד כולל ריסוס גרפיטי, השלכת פסולת ופגיעה במנעול בית העסק. בית המשפט הורה על הארכת תנאי השחרור המגבילים, לרבות הרחקה ואיסור כניסה למקום.קובי רוזן
המיליונים למימון הפריימריז של בכירי הליכוד שנותרו בחוץ
תוצאות הפריימריז הסופיות הותירו שרים וחברי כנסת מכהנים מחוץ למקומות הריאליים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה • בין השמות, השרים אבי דיכטר, מאי גולן, עידית סילמן וזאב אלקין • 14 מהמועמדים שנותרו מאחור קיבלו 380 אלף שקלים כל אחד למימון ההתמודדות • החשבון המצטבר: מעל 5 מיליון שקלים (פוליטי)קובי ישראל
שריפה פרצה באתר פסולת בצפון; מטוסי הכיבוי הוקפצו | תיעוד
לוחמי האש וטייסת הכיבוי "אלעד" פועלים לבלימת האש בשריפת אתר פסולת סמוך ליישוב יערה | תיעוד ממאמצי הכיבוי (חדשות)קובי רוזן
תנועה ערה של כלי טיס תורגש היום בשמי המדינה | זו הסיבה
צה"ל פרסם הודעה מקדימה על מעבר של טייסת שלמה מבסיס רמון לבסיס רמת דוד והדגיש כי "תורגש תנועה ערה של כלי טיס בשמי המדינה" | בצה"ל מרגיעים מראש שאין חשש לאירוע ביטחוני (צבא)ב. ניסני