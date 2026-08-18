קוף שהוחזק בכלוב בניגוד לחוק - חולץ; חשודה נעצרה ונחקרה

אנשים משלמים לביטוח לאומי במשך שנים, אבל ברגע שבו מחלה, פציעה או ירידה בתפקוד נכנסות הביתה - לא תמיד יודעים מה באמת אפשר לבדוק. מתברר שלא מעט זכויות מתפספסות פשוט כי אף אחד לא עצר לשאול את השאלה הנכונה (בריאות)

נחמן שטרנהרץ