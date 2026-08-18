כל הכסף התחיל בשאלה אחת: בדקתם מה מגיע לכם מביטוח לאומי?

מבזקים נוספים
"דגים שבים רועדים" - כתופעת טבע אצל יהודי אירופה
יהודים רבים במזרח אירופה חיו בקרבה יומיומית לנהרות. בימי חודש אלול והסתיו, דגי המים המתוקים באזורים האלה הפגינו התנהגות חריגה במיוחד | האם כך נפוץ ש"אפילו דגים שבים רועדים"? (היסטוריה)ישראל שפירא
החבל מתהדק: גזר דין מוות לבן-דוד שניהל מכונת רצח ועינויים
בית המשפט הפלילי בסוריה קבע כי וסים אל-אסד היה מעורב בהקמת קבוצות חמושות שפעלו נגד אזרחים ובביצוע מעשי רצח ועינויים (חדשות בעולם)דני שפיץ
מחריד: שני הנכדים הקטנים נהרגו בהתרסקות, הסבא הסגיר את עצמו
תאונה ימית קטלנית במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, מרחק קצר מהעיר החרדית לייקווד, הובילה למותם הטרגי של שני אחים קטנים, בני 7 ו-9, לאחר שהסירה בה שהו התנגשה בעוצמה בסימון נתיב ימי | סבם של הילדים, בן 64 שהשיט את כלי השיט, הסגיר את עצמו למשטרה ומואשם בשני סעיפים של הריגה ברשלנות, לאחר שהתברר איך נהג (בעולם)יוסי נכטיגל
קוף שהוחזק בכלוב בניגוד לחוק - חולץ; חשודה נעצרה ונחקרה
קוף שהוחזק בכלוב בעיר יריחו, אותר וחולץ במהלך הלילה על ידי שוטרי מחוז ש"י, לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים ופקחי רשות הטבע והגנים | הקוף הועבר להמשך טיפול, החשודה נעצרה ונחקרה (משטרה)קובי רוזן
נקמת העובדים: טרנד חדש מתעלל בבוסים קשוחים באמצעות AI
טרנד חדש בסין: עובדים משתמשים ב-AI כדי להפוך את הבוסים שלהם לדמויות וירטואליות שניתן לשלוט בהן ולפרוק עליהן עצבים מיום העבודה (מעניין)אריה רוזן
"מעשה אכזריות קיצוני": הרשויות חוקרות ירי מסתורי במעמקי האוקיינוס
רשויות בספרד חוקרות חשד לירי באורקה מבוגרת בת 60 לאחר שפצעים חשודים נמצאו על גופה של טוני (בעולם)אריה רוזן
חשודה בת 75 נעצרה בגין גרימת נזק לבית הקפה הירושלמי שפותח בשבת
המשטרה עצרה אישה בת 75 בחשד למעורבות במספר מקרים של גרימת נזק לבית הקפה שפותח בשבת בירושלים • בית המשפט שחרר אותה והורה על הרחקתה מהמקום (חרדים)קובי רוזן
בגלל הלוויית הרב החרדי שנרצח: חברת התעופה קיבלה החלטה חריגה
שני עובדי חברת התעופה "אמריקן איירליינס" זכו למדליית הוקרה מיוחדת, לאחר שביצעו שורה של צעדים חריגים – ובהם עיכוב טיסה בין-יבשתית לסידני ב-46 דקות והנפקת כרטיס חינמי – כדי לאפשר לידידו של שליח חב"ד הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בפיגוע בבונדאי, להגיע בזמן למסע הלוויה (חרדים, בעולם)דניאל הרץ