כל הכסף התחיל בשאלה אחת: בדקתם מה מגיע לכם מביטוח לאומי?

תאונה ימית קטלנית במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, מרחק קצר מהעיר החרדית לייקווד, הובילה למותם הטרגי של שני אחים קטנים, בני 7 ו-9, לאחר שהסירה בה שהו התנגשה בעוצמה בסימון נתיב ימי | סבם של הילדים, בן 64 שהשיט את כלי השיט, הסגיר את עצמו למשטרה ומואשם בשני סעיפים של הריגה ברשלנות, לאחר שהתברר איך נהג (בעולם)

יוסי נכטיגל