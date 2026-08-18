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מבזקהיסטוריה ואקטואליה

"דגים שבים רועדים" - כתופעת טבע אצל יהודי אירופה

יהודים רבים במזרח אירופה חיו בקרבה יומיומית לנהרות. בימי חודש אלול והסתיו, דגי המים המתוקים באזורים האלה הפגינו התנהגות חריגה במיוחד | האם כך נפוץ ש"אפילו דגים שבים רועדים"? (היסטוריה)

דגים בנהר | צילום: נוצר באמצעות AI
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