מבזקים נוספים
מבצע סיכול בירושלים: שני קטינים רעולי פנים נתפסו עם בקבוקי תבערה
שוטרי תחנת עוז הבחינו בשני קטינים רעולי פנים בארנונה • החשודים השליכו שקית לשיחים והמשטרה מצאה בה בקבוקי תבערה | הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום (חרדים)קובי רוזן
העובדת המצטיינת: עבדה כל החיים בשביל כף אחת
מיליון תחנות בדרך, אפס חופשות ומאמץ שאי אפשר לתפוס בדימיון | הנתון המטורף שמאחורי הביס הקטן שרובנו לוקחים כמובן מאליו (חדשות בעולם)דני שפיץ
"דגים שבים רועדים" - כתופעת טבע אצל יהודי אירופה
יהודים רבים במזרח אירופה חיו בקרבה יומיומית לנהרות. בימי חודש אלול והסתיו, דגי המים המתוקים באזורים האלה הפגינו התנהגות חריגה במיוחד | האם כך נפוץ ש"אפילו דגים שבים רועדים"? (היסטוריה)ישראל שפירא
החבל מתהדק: גזר דין מוות לבן-דוד שניהל מכונת רצח ועינויים
בית המשפט הפלילי בסוריה קבע כי וסים אל-אסד היה מעורב בהקמת קבוצות חמושות שפעלו נגד אזרחים ובביצוע מעשי רצח ועינויים (חדשות בעולם)דני שפיץ
מחריד: שני הנכדים הקטנים נהרגו בהתרסקות, הסבא הסגיר את עצמו
תאונה ימית קטלנית במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, מרחק קצר מהעיר החרדית לייקווד, הובילה למותם הטרגי של שני אחים קטנים, בני 7 ו-9, לאחר שהסירה בה שהו התנגשה בעוצמה בסימון נתיב ימי | סבם של הילדים, בן 64 שהשיט את כלי השיט, הסגיר את עצמו למשטרה ומואשם בשני סעיפים של הריגה ברשלנות, לאחר שהתברר איך נהג (בעולם)יוסי נכטיגל
כל הכסף התחיל בשאלה אחת: בדקתם מה מגיע לכם מביטוח לאומי?
אנשים משלמים לביטוח לאומי במשך שנים, אבל ברגע שבו מחלה, פציעה או ירידה בתפקוד נכנסות הביתה - לא תמיד יודעים מה באמת אפשר לבדוק. מתברר שלא מעט זכויות מתפספסות פשוט כי אף אחד לא עצר לשאול את השאלה הנכונה (בריאות)נחמן שטרנהרץ
קוף שהוחזק בכלוב בניגוד לחוק - חולץ; חשודה נעצרה ונחקרה
קוף שהוחזק בכלוב בעיר יריחו, אותר וחולץ במהלך הלילה על ידי שוטרי מחוז ש"י, לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים ופקחי רשות הטבע והגנים | הקוף הועבר להמשך טיפול, החשודה נעצרה ונחקרה (משטרה)קובי רוזן
נקמת העובדים: טרנד חדש מתעלל בבוסים קשוחים באמצעות AI
טרנד חדש בסין: עובדים משתמשים ב-AI כדי להפוך את הבוסים שלהם לדמויות וירטואליות שניתן לשלוט בהן ולפרוק עליהן עצבים מיום העבודה (מעניין)אריה רוזן