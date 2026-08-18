גבר כבן 50 טבע למוות בחוף אלמוגים באילת

מבזקים נוספים
טראמפ בציוץ דרמטי: מצר הורמוז הוא שטח אמריקני; סימן לבאות?
הנשיא האמריקני פרסם ציוץ דרמטי עם איור של מצר הורמוז • הכרזה חסרת תקדים על נתיב השיט האסטרטגי בו איראן משתמשת כקלף מיקוח מאז פרוץ המלחמה עם ישראל וארה"ב (בעולם)יוסי נכטיגל
ארה"ב זועמת על התקיפה הלילה ומזהירה את ישראל: "הפסיקו את ההסלמה"
טום ברק, שליח הנשיא לסוריה וטורקיה, פרסם הודעה חריגה נגד התקיפות הישראליות המיוחסות לישראל הלילה בסוריה • דמשק הוציאה אף היא גינוי ודיווחה על נפגעים (בעולם)דניאל הרץ
יועמ"ש הליכוד תוקף בריאיון ל'כיכר השבת' את המתפקדים החרדים | צפו
עו"ד אילן בומבך מסכם את הפריימריז בליכוד • על הטענות נגד המתפקדים החרדים והאי סדרים | האם הוצע לו שריון? | צפו בריאיון מיוחד שהעניק ל'כיכר השבת' (פוליטי מדיני)קובי ישראל
נעצרו שני קטינים בירושלים עם בקבוקי תבערה
שוטרים בירושלים סיכלו כוונת פגיעה ועצרו שני קטינים תושבי פסגת זאב שנתפסו רעולי פנים עם בקבוקי תבערה בשכונת ארנונה. החשודים השליכו שקית לשיחים כשהבחינו בניידת המשטרה, ובחיפוש נמצאו שני בקבוקי זכוכית החשודים כבקבוקי תבערה. השניים נעצרו והועברו לחקירה, ולאחר גיבוש תשתית ראייתית הוגשה נגדם הצהרת תובע. הם מצויים כעת במעצר בית.קובי רוזן
הפריימריז בליכוד: המנצחים חוגגים, המפסידים מסכמים - ומה חושבים באופוזיציה? | סיקור היום שאחרי
אלי כהן במקום הראשון, אוחנה שני ולוין שלישי • ביסמוט עקף את דוד ביטן הלעומתי לראש הממשלה נתניהו ב-16 קולות בלבד | מי כבר מכוון לתפקיד שר החינוך ומי רוצה להישאר במשרד שלו | והתגובות של הפוליטיקאים במרכז שמאל | סיקור (פוליטי מדיני)קובי ישראל
מבצע סיכול בירושלים: שני קטינים רעולי פנים נתפסו עם בקבוקי תבערה
שוטרי תחנת עוז הבחינו בשני קטינים רעולי פנים בארנונה • החשודים השליכו שקית לשיחים והמשטרה מצאה בה בקבוקי תבערה | הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום (חרדים)קובי רוזן
העובדת המצטיינת: עבדה כל החיים בשביל כף אחת
מיליון תחנות בדרך, אפס חופשות ומאמץ שאי אפשר לתפוס בדימיון | הנתון המטורף שמאחורי הביס הקטן שרובנו לוקחים כמובן מאליו (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרצח המזוויע בבית שמש: גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל שוחררה; "פעלנו ברגישות"
לאחר פעילות משמעותית, שוחררה גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל • הרב לנדאו פיקח על ביצוע בדיקה מינימלית במכון לרפואה משפטית | הלוויה היום בשעה 16:00 בבית שמש (בארץ)דוד הכהן