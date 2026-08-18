נעצרו שני קטינים בירושלים עם בקבוקי תבערה

מבזקים נוספים
טראמפ בציוץ דרמטי: מצר הורמוז הוא שטח אמריקני; סימן לבאות?
הנשיא האמריקני פרסם ציוץ דרמטי עם איור של מצר הורמוז • הכרזה חסרת תקדים על נתיב השיט האסטרטגי בו איראן משתמשת כקלף מיקוח מאז פרוץ המלחמה עם ישראל וארה"ב (בעולם)יוסי נכטיגל
ארה"ב זועמת על התקיפה הלילה ומזהירה את ישראל: "הפסיקו את ההסלמה"
טום ברק, שליח הנשיא לסוריה וטורקיה, פרסם הודעה חריגה נגד התקיפות הישראליות המיוחסות לישראל הלילה בסוריה • דמשק הוציאה אף היא גינוי ודיווחה על נפגעים (בעולם)דניאל הרץ
יועמ"ש הליכוד תוקף בריאיון ל'כיכר השבת' את המתפקדים החרדים | צפו
עו"ד אילן בומבך מסכם את הפריימריז בליכוד • על הטענות נגד המתפקדים החרדים והאי סדרים | האם הוצע לו שריון? | צפו בריאיון מיוחד שהעניק ל'כיכר השבת' (פוליטי מדיני)קובי ישראל
גבר כבן 50 טבע למוות בחוף אלמוגים באילת
גבר כבן 50 נמשה הצהריים (13:06) מהמים ללא הכרה בחוף אלמוגים באילת. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותו.קובי רוזן
הפריימריז בליכוד: המנצחים חוגגים, המפסידים מסכמים - ומה חושבים באופוזיציה? | סיקור היום שאחרי
אלי כהן במקום הראשון, אוחנה שני ולוין שלישי • ביסמוט עקף את דוד ביטן הלעומתי לראש הממשלה נתניהו ב-16 קולות בלבד | מי כבר מכוון לתפקיד שר החינוך ומי רוצה להישאר במשרד שלו | והתגובות של הפוליטיקאים במרכז שמאל | סיקור (פוליטי מדיני)קובי ישראל
מבצע סיכול בירושלים: שני קטינים רעולי פנים נתפסו עם בקבוקי תבערה
שוטרי תחנת עוז הבחינו בשני קטינים רעולי פנים בארנונה • החשודים השליכו שקית לשיחים והמשטרה מצאה בה בקבוקי תבערה | הוגשה הצהרת תובע לקראת כתב אישום (חרדים)קובי רוזן
העובדת המצטיינת: עבדה כל החיים בשביל כף אחת
מיליון תחנות בדרך, אפס חופשות ומאמץ שאי אפשר לתפוס בדימיון | הנתון המטורף שמאחורי הביס הקטן שרובנו לוקחים כמובן מאליו (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרצח המזוויע בבית שמש: גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל שוחררה; "פעלנו ברגישות"
לאחר פעילות משמעותית, שוחררה גופת הילד הלל מרדכי דדון ז"ל • הרב לנדאו פיקח על ביצוע בדיקה מינימלית במכון לרפואה משפטית | הלוויה היום בשעה 16:00 בבית שמש (בארץ)דוד הכהן