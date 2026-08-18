הנשיא האמריקני פרסם ציוץ דרמטי עם איור של מצר הורמוז • הכרזה חסרת תקדים על נתיב השיט האסטרטגי בו איראן משתמשת כקלף מיקוח מאז פרוץ המלחמה עם ישראל וארה"ב (בעולם)

יוסי נכטיגל