מבזקים נוספים
הזמר יגל אושרי חשף: "זה הפטנט המיוחד שעוזר לי להניח תפילין כל יום"
הזמר הישראלי המוכר החליט להתחזק אחרי השבעה באוקטובר • פיתח אפליקציה שנועלת את כל האפליקציות עד שהוא מניח תפילין | "קודם תפילין אחר כך עולם" (ציצית)איציק אוחנה
נתניהו חנך דרך על שם אביו באריאל • ויצא בהכרזה דרמטית על בית חולים אוניברסיטאי
ראש הממשלה סייר היום בשכונת אמירים החדשה • חנך ציר על שם פרופ' בנציון נתניהו ז"ל | נתניהו הכריז על הקמת בית חולים אוניברסיטאי בעיר (בארץ)יוני גבאי
טרגדיה באילת: גבר כבן 50 נמשה מהמים ומותו נקבע במקום
פראמדיקים ביצעו פעולות החייאה בגבר כבן 50 שטבע בחוף אלמוגים בעיר אילת • הגבר נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה | נקבע מותו בזירה (חדשות בארץ)מישאל לוי
כך הולך להיראות אגף הנידונים למוות ומתקן התלייה בישראל | צפו
השר לביטחון לאומי עדכן מהשטח על אגף ייעודי לנידונים למוות נבנה במרכז הארץ • במרכזו יוקם מתקן תלייה לביצוע גזרי הדין | "הבטחנו - ואנחנו מקיימים", מסר השר בן גביר (חדשות)כיכר השבת
המחבל הסתער על החייל עם סכין, הטענה שהציג בבית המשפט וההרשעה שקיבל
החייל ירה באוויר והורה לו לעצור, אך הוא המשיך להתקרב עם הסכין. בית המשפט דחה את גרסת ההתאבדות והרשיע אותו פה אחד (משפט)משה כהן
טראמפ בציוץ דרמטי: מצר הורמוז הוא שטח אמריקני; סימן לבאות?
הנשיא האמריקני פרסם ציוץ דרמטי עם איור של מצר הורמוז • הכרזה חסרת תקדים על נתיב השיט האסטרטגי בו איראן משתמשת כקלף מיקוח מאז פרוץ המלחמה עם ישראל וארה"ב (בעולם)יוסי נכטיגל
ארה"ב זועמת על התקיפה הלילה ומזהירה את ישראל: "הפסיקו את ההסלמה"
טום ברק, שליח הנשיא לסוריה וטורקיה, פרסם הודעה חריגה נגד התקיפות הישראליות המיוחסות לישראל הלילה בסוריה • דמשק הוציאה אף היא גינוי ודיווחה על נפגעים (בעולם)דניאל הרץ
יועמ"ש הליכוד תוקף בריאיון ל'כיכר השבת' את המתפקדים החרדים | צפו
עו"ד אילן בומבך מסכם את הפריימריז בליכוד • על הטענות נגד המתפקדים החרדים והאי סדרים | האם הוצע לו שריון? | צפו בריאיון מיוחד שהעניק ל'כיכר השבת' (פוליטי מדיני)קובי ישראל