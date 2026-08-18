מבזקים נוספים
בנט מצרף למפלגתו נציג ראשון מצפון הארץ: "הממשלה התנתקה מהגליל"
ניסן זאבי מקיבוץ כפר גלעדי שירת 400 ימי מילואים • הקים את תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ואת 'לובי 1701' | "הממשלה התנתקה מהצפון, הגיע הזמן להיכנס לזירה", אמר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
טיל קטלני לטווח 1,000 ק"מ: הפנטגון פותח מכרז מבצעי ענק
צבא ארה"ב מכריז על תוכנית חירום אסטרטגית לפיתוח טיל מתקדם בטווח של מעל אלף קילומטרים שישוגר ממשגרי HIMARS, מקצה תקציבי ענק ומאתגר את חברות הביטחון לספק מענה קטלני ומהיר לכל זירות הלחימה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
הזמר יגל אושרי חשף: "זה הפטנט המיוחד שעוזר לי להניח תפילין כל יום"
הזמר הישראלי המוכר החליט להתחזק אחרי השבעה באוקטובר • פיתח אפליקציה שנועלת את כל האפליקציות עד שהוא מניח תפילין | "קודם תפילין אחר כך עולם" (ציצית)איציק אוחנה
ישראל משווקת כ-1,400 יחידות דיור בשטח E1 שיחבר מעלה אדומים לירושלים
לאחר למעלה משלושים שנה של הבטחות ולחצים בינלאומיים, החל שיווק כ-1,400 יחידות דיור ראשונות בשטח E1. התוכנית תחבר את מעלה אדומים לירושלים ותיצור רצף התיישבותי ישראלי באזור. בעבר הזהירו מדינות המערב כי המהלך "יחלק את הגדה המערבית לשניים". ראש עיריית מעלה אדומים גיה יפרח: "זה אחד ההישגים הגדולים לישראל ולמעלה אדומים, הופכים היום חזון למציאות".כיכר השבת
נתניהו חנך דרך על שם אביו באריאל • ויצא בהכרזה דרמטית על בית חולים אוניברסיטאי
ראש הממשלה סייר היום בשכונת אמירים החדשה • חנך ציר על שם פרופ' בנציון נתניהו ז"ל | נתניהו הכריז על הקמת בית חולים אוניברסיטאי בעיר (בארץ)יוני גבאי
טרגדיה באילת: גבר כבן 50 נמשה מהמים ומותו נקבע במקום
פראמדיקים ביצעו פעולות החייאה בגבר כבן 50 שטבע בחוף אלמוגים בעיר אילת • הגבר נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה | נקבע מותו בזירה (חדשות בארץ)מישאל לוי
כך הולך להיראות אגף הנידונים למוות ומתקן התלייה בישראל | צפו
השר לביטחון לאומי עדכן מהשטח על אגף ייעודי לנידונים למוות נבנה במרכז הארץ • במרכזו יוקם מתקן תלייה לביצוע גזרי הדין | "הבטחנו - ואנחנו מקיימים", מסר השר בן גביר (חדשות)כיכר השבת
המחבל הסתער על החייל עם סכין, הטענה שהציג בבית המשפט וההרשעה שקיבל
החייל ירה באוויר והורה לו לעצור, אך הוא המשיך להתקרב עם הסכין. בית המשפט דחה את גרסת ההתאבדות והרשיע אותו פה אחד (משפט)משה כהן