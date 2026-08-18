בכירים איראניים הודו בשיחה עם רויטרס כי קריסת המשטר היא תרחיש אפשרי לאור המהלכים של ארה"ב במיצר הורמוז, והלחץ המתמשך על הכלכלה האיראנית |הבכירים דיברו בעילום שם מחשש לשלומם, אולם נראה כי הלחץ מתחיל לעשות את שלו (חדשות)

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