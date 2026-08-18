הזמר הישראלי המוכר החליט להתחזק אחרי השבעה באוקטובר • פיתח אפליקציה שנועלת את כל האפליקציות עד שהוא מניח תפילין | "קודם תפילין אחר כך עולם" (ציצית)

איציק אוחנה