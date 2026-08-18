במצעד צבאי שהתקיים אתמול במצודת דמשק בנוכחות שר ההגנה הסורי, חיילים של אבו מוחמד אל-ג'ולאני קראו קריאות קוראות לרצוח יהודים. החיילים צעקו: "עזה היא הסיסמה, הפצצות והרס. אני בא אליך יהודי, אני בא. בא אליך עם הר של אש. מדמי אעשה תחמושת ומדמך אעשה נהרות".

קובי אטינגר