גורם ישראלי בכיר חשף: שיתפנו מידע מודיעיני רגיש לפני התקיפות

מותם של שני תלמידים נקבע בבית ספר בפיליפינים לאחר שתלמיד פתח באש לעבר תלמיד אחר וככל הנראה נטל גם את חייו | כך נראתה התגובה של התלמידים בכיתה סמוכה (בעולם)

כיכר השבת