גורם ישראלי בכיר חשף: שיתפנו מידע מודיעיני רגיש לפני התקיפות

מבזקים נוספים
זוג ישראלים מירושלים חולץ מעיר פלסטינית עם תינוק; זו הסיבה שנכנסו
זוג ישראלים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם מירושלים נכנסו עם בנם בן השנה לעיר יריחו שבשטח A. בעקבות דיווח, שוטרי תחנת הבקעה ומת"ק יריחו ביצעו פעולות איתור ואיכון, והכווינו את המשפחה אל מחוץ לעיר. עם יציאתם עוכבו השניים ונחקרו באזהרה בתחנת המשטרה (בארץ)קובי רוזן
סיום המצוד: החשוד החמישי והאחרון בפרשת רצח אלדר דיין נתפס
המשטרה השלימה את תפיסת כל חברי החבורה שהתקוטטה עם דיין וחבריו • החשוד שהיה בבריחה נעצר במהלך דיון בהארכת מעצר | המצוד הסתיים (בארץ)דוד הכהן
הרס נרחב בספרד לאחר רעידת אדמה עוצמתית | כך זה נראה דקות אחרי הרעש
נזקים ונפגעים ברעידת אדמה שהתרחשה בדרום ספרד | שלושה נפצעו קל בהם ילדה שפונתה לבית החולים | מעל 50 דיווחים על סדקים ונזק לרכבים | הרעש בעוצמה 4.8 מצטרף לסדרת רעידות באזור, כולל אחת ביום שבת האחרון (חדשות)ישראל גראדווהל
מאי גולן סוגרת חשבון: "רשימות חיסול ותדרוכים מנתניהו, עוד אפרט ואספר"
השרה הודתה ל-19,214 מצביעים שתמכו בה • תקפה "ספינים שקריים ורשימות חיסול" | "מתדרכים מטעם רה"מ החליטו שאני מפריעה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
תיעוד מזעזע: אימת התלמידים בזמן ירי בבית הספר | נקבע מותם של שניים
מותם של שני תלמידים נקבע בבית ספר בפיליפינים לאחר שתלמיד פתח באש לעבר תלמיד אחר וככל הנראה נטל גם את חייו | כך נראתה התגובה של התלמידים בכיתה סמוכה (בעולם)כיכר השבת
חיילים סורים קוראים לרצוח יהודים במצעד צבאי בדמשק
במצעד צבאי שהתקיים אתמול במצודת דמשק בנוכחות שר ההגנה הסורי, חיילים של אבו מוחמד אל-ג'ולאני קראו קריאות קוראות לרצוח יהודים. החיילים צעקו: "עזה היא הסיסמה, הפצצות והרס. אני בא אליך יהודי, אני בא. בא אליך עם הר של אש. מדמי אעשה תחמושת ומדמך אעשה נהרות".קובי אטינגר
11 בני משפחה נחשפו לחומר הרעיל; המתנדבים החרדים הוזנקו באמצע הלילה
כמעט אסון כבד בבית המגורים: בני משפחה התעוררו לקול אזעקה בשעה 02:30 לפנות בוקר, וצוותי 'חברים' שהגיעו למקום אישרו כי בבית נמדדו רמות גבוהות של גז רעיל | 11 נפגעים שנחשפו לגז חסר הריח והצבע קיבלו טיפול רפואי (חרדים, בעולם)מישאל לוי