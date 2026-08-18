סיום המצוד: החשוד החמישי והאחרון בפרשת רצח אלדר דיין נתפס

מבזקים נוספים
מה חיפשו בני וחתני האדמו"ר מגור ברחוב הראשי של וורשה?
במעמד בני וחתני האדמו"ר מגור וצאצאי בעל ההילולא, נערך השבוע מעמד צנוע בבית העלמין היהודי בוורשא בו נחנך ציונו המחודש והמשופץ לתפארת של הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז' זיע"א | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
8 תקיפות אוויריות: מסר מהדהד של ירושלים לאנקרה
מטוסים תקפו את שדה התעופה אבו אל-דוהור בצפון סוריה • המסלול נפגע שעות אחרי שמשלחת טורקית בחנה אותו לשיקום | המסר הכפול לדמשק ולאנקרה (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
"הוא נתן לי בעיטה, מלא דם": בן דודו הפצוע של הילד שנרצח בבית שמש - התעורר ותיאר את הזוועה
הילד בן ה-4 שנפצע קשה בהתקפת הזעם במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית, התעורר היום בבית החולים ותיאר במילים מעטות ומזעזעות את התופת שעבר | במקביל, בני המשפחה המרוסקים נערכים ללוות למנוחות את בן דודו, הלל מרדכי דדון ע"ה בן ה-7, שנרצח לפי החשד באותו אירוע אכזרי | מעצרו של החשוד הוארך היום, והוא יישלח לפסיכיאטר (אקטואליה, ארץ)נחמן שטרנהרץ
זוג ישראלים מירושלים חולץ מעיר פלסטינית עם תינוק; זו הסיבה שנכנסו
זוג ישראלים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם מירושלים נכנסו עם בנם בן השנה לעיר יריחו שבשטח A. בעקבות דיווח, שוטרי תחנת הבקעה ומת"ק יריחו ביצעו פעולות איתור ואיכון, והכווינו את המשפחה אל מחוץ לעיר. עם יציאתם עוכבו השניים ונחקרו באזהרה בתחנת המשטרה (בארץ)קובי רוזן
הרס נרחב בספרד לאחר רעידת אדמה עוצמתית | כך זה נראה דקות אחרי הרעש
נזקים ונפגעים ברעידת אדמה שהתרחשה בדרום ספרד | שלושה נפצעו קל בהם ילדה שפונתה לבית החולים | מעל 50 דיווחים על סדקים ונזק לרכבים | הרעש בעוצמה 4.8 מצטרף לסדרת רעידות באזור, כולל אחת ביום שבת האחרון (חדשות)ישראל גראדווהל
מאי גולן סוגרת חשבון: "רשימות חיסול ו׳תדרוכים מנתניהו׳, עוד אפרט ואספר"
השרה הודתה ל-19,214 מצביעים שתמכו בה • תקפה "ספינים שקריים ורשימות חיסול" | "׳מתדרכים מטעם רה"מ׳ החליטו שאני מפריעה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי