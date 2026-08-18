מטוסים תקפו את שדה התעופה אבו אל-דוהור בצפון סוריה • המסלול נפגע שעות אחרי שמשלחת טורקית בחנה אותו לשיקום | המסר הכפול לדמשק ולאנקרה (בעולם)

דוד הכהן וב. ניסני