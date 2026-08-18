זוג ישראלים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם מירושלים נכנסו עם בנם בן השנה לעיר יריחו שבשטח A. בעקבות דיווח, שוטרי תחנת הבקעה ומת"ק יריחו ביצעו פעולות איתור ואיכון, והכווינו את המשפחה אל מחוץ לעיר. עם יציאתם עוכבו השניים ונחקרו באזהרה בתחנת המשטרה (בארץ)

קובי רוזן