מבזקים נוספים
פשיטה אכזרית באיראן: קרובי הילד הקטן שנהרג במחאות נחטפו מביתם
כוחות הביטחון של המשטר האיראני פשטו בנשקים שלופים, בכלי רכב ממוגנים ובסיוע רחפנים על כפר בדרום המדינה, ועצרו באלימות שלושה מבני משפחתו של קיאן פירפלאק, הילד בן ה-9 שנהרג במהלך גל המחאות הנרחב באיראן בשנת 2022 | העצורים נלקחו למקום לא נודע (בעולם)יוסי נכטיגל
מה חיפשו בני וחתני האדמו"ר מגור ברחוב הראשי של וורשה?
במעמד בני וחתני האדמו"ר מגור וצאצאי בעל ההילולא, נערך השבוע מעמד צנוע בבית העלמין היהודי בוורשא בו נחנך ציונו המחודש והמשופץ לתפארת של הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז' זיע"א | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
8 תקיפות אוויריות: מסר מהדהד של ירושלים לאנקרה
מטוסים תקפו את שדה התעופה אבו אל-דוהור בצפון סוריה • המסלול נפגע שעות אחרי שמשלחת טורקית בחנה אותו לשיקום | המסר הכפול לדמשק ולאנקרה (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
"הוא נתן לי בעיטה, מלא דם": בן דודו הפצוע של הילד שנרצח בבית שמש - התעורר ותיאר את הזוועה
הילד בן ה-4 שנפצע קשה בהתקפת הזעם במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית, התעורר היום בבית החולים ותיאר במילים מעטות ומזעזעות את התופת שעבר | במקביל, בני המשפחה המרוסקים נערכים ללוות למנוחות את בן דודו, הלל מרדכי דדון ע"ה בן ה-7, שנרצח לפי החשד באותו אירוע אכזרי | מעצרו של החשוד הוארך היום, והוא יישלח לפסיכיאטר (אקטואליה, ארץ)נחמן שטרנהרץ
זוג ישראלים מירושלים חולץ מעיר פלסטינית עם תינוק; זו הסיבה שנכנסו
זוג ישראלים בשנות ה-30 וה-40 לחייהם מירושלים נכנסו עם בנם בן השנה לעיר יריחו שבשטח A. בעקבות דיווח, שוטרי תחנת הבקעה ומת"ק יריחו ביצעו פעולות איתור ואיכון, והכווינו את המשפחה אל מחוץ לעיר. עם יציאתם עוכבו השניים ונחקרו באזהרה בתחנת המשטרה (בארץ)קובי רוזן
סיום המצוד: החשוד החמישי והאחרון בפרשת רצח אלדר דיין נתפס
המשטרה השלימה את תפיסת כל חברי החבורה שהתקוטטה עם דיין וחבריו • החשוד שהיה בבריחה נעצר במהלך דיון בהארכת מעצר | המצוד הסתיים (בארץ)דוד הכהן
הרס נרחב בספרד לאחר רעידת אדמה עוצמתית | כך זה נראה דקות אחרי הרעש
נזקים ונפגעים ברעידת אדמה שהתרחשה בדרום ספרד | שלושה נפצעו קל בהם ילדה שפונתה לבית החולים | מעל 50 דיווחים על סדקים ונזק לרכבים | הרעש בעוצמה 4.8 מצטרף לסדרת רעידות באזור, כולל אחת ביום שבת האחרון (חדשות)ישראל גראדווהל