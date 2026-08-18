סוריה מאשרת שיש ברשותה חומר גרעיני: "הוא יישאר בידינו"

האדמו"ר מבאבוב-45, השוהה בימים אלו למנוחה בשכונת טשעסטער שבגלילות קריית יואל במונרו, הגיע לביקור במעונו של מרא דאתרא, האדמו"ר מסאטמר | במהלך הביקור ציין האדמו"ר האורח לשבח את האווירה הרוחנית ברחובות העיר, והדגיש כי הדבר מגיע בזכות פעילותו של האדמו"ר מסאטמר לשמירה על קדושת המקום | בסיום הביקור העניק האדמו"ר מסאטמר לאורחו את ספריו החדשים 'לב אהרן', והתברכו בברכת השנים (חסידים)

חיים רוזנבוים