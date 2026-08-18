מבזקים נוספים
נזרקה מהמסעדה בצעקות ותקבל 46 אלף ש"ח פיצויים
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק פיצוי למלצרית שפוטרה לאלתר בעקבות עימות קולני עם שף המסעדה שבה עבדה. הנשיאה אריאלה גילצר-כץ דחתה את טענת ההתפטרות וקבעה כי מדובר בפיטורים ללא שימוע וזכויות (חוק ומשפט)דניאל הרץ
סיבוב הפרסה של טראמפ - והפוסט התמוה על המוקשים שעלול לעלות לו ביוקר
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה היום כי לא מתקיימות שיחות בין ארה"ב לאיראן, ואף העלה תמוהה בנוגע למצרי הורמוז | לאחר האיומים האיראניים בימים האחרונים להעלות את מחיר המצור, נראה כי טראמפ נחוש להמשיך עד הסוף | הדברים המלאים (מדיני)כיכר השבת
בימי הנופש | מה העניק האדמו"ר מסאטמר לאדמו"ר מבאבוב 45 שהגיע לבקרו?
האדמו"ר מבאבוב-45, השוהה בימים אלו למנוחה בשכונת טשעסטער שבגלילות קריית יואל במונרו, הגיע לביקור במעונו של מרא דאתרא, האדמו"ר מסאטמר | במהלך הביקור ציין האדמו"ר האורח לשבח את האווירה הרוחנית ברחובות העיר, והדגיש כי הדבר מגיע בזכות פעילותו של האדמו"ר מסאטמר לשמירה על קדושת המקום | בסיום הביקור העניק האדמו"ר מסאטמר לאורחו את ספריו החדשים 'לב אהרן', והתברכו בברכת השנים (חסידים)חיים רוזנבוים
מה חיפשו בני וחתני האדמו"ר מגור ברחוב הראשי של וורשה?
במעמד בני וחתני האדמו"ר מגור וצאצאי בעל ההילולא, נערך השבוע מעמד צנוע בבית העלמין היהודי בוורשא בו נחנך ציונו המחודש והמשופץ לתפארת של הרה"ק רבי צבי הירש מלומאז' זיע"א | צפו בתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
8 תקיפות אוויריות: מסר מהדהד של ירושלים לאנקרה
מטוסים תקפו את שדה התעופה אבו אל-דוהור בצפון סוריה • המסלול נפגע שעות אחרי שמשלחת טורקית בחנה אותו לשיקום | המסר הכפול לדמשק ולאנקרה (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
"הוא נתן לי בעיטה, מלא דם": בן דודו הפצוע של הילד שנרצח בבית שמש - התעורר ותיאר את הזוועה
הילד בן ה-4 שנפצע קשה בהתקפת הזעם במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית, התעורר היום בבית החולים ותיאר במילים מעטות ומזעזעות את התופת שעבר | במקביל, בני המשפחה המרוסקים נערכים ללוות למנוחות את בן דודו, הלל מרדכי דדון ע"ה בן ה-7, שנרצח לפי החשד באותו אירוע אכזרי | מעצרו של החשוד הוארך היום, והוא יישלח לפסיכיאטר (אקטואליה, ארץ)נחמן שטרנהרץ