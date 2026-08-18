נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה היום כי לא מתקיימות שיחות בין ארה"ב לאיראן, ואף העלה תמוהה בנוגע למצרי הורמוז | לאחר האיומים האיראניים בימים האחרונים להעלות את מחיר המצור, נראה כי טראמפ נחוש להמשיך עד הסוף | הדברים המלאים (מדיני)

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