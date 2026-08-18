משרד הבריאות: זיהום חריג בנחלים בצפון - אסור להיכנס למים

מבזקים נוספים
ההנהגה החרדית, בנו מלך ומצבה של התקשורת | דודי זילברשלג מדבר על הכל
איש התקשורת והעסקן החרדי הוותיק יוצא בריאיון ל"יוסי של פודקאסט" נגד ההנהגה החרדית, קורא לרענן את הרשימות ומזהיר כי דרך ניהול משבר הגיוס מובילה למקום מסוכן • על נתניהו: "הקשר שלו לחרדים הוא אינטרס פוליטי" • וגם: היחסים עם בנו מלך, מצבה של התקשורת החרדית והסיפור על הברכה שקיבל אולמרט לפני תקיפת הכור בסוריה • צפו (אולפן כיכר)יוסי בן עטר
נכדי הרבי פלפלו עם החברותות | כך פתחו את זמן אלול בישיבות 'ישועות משה' ויז'ניץ
מאות תלמידי ישיבות ישועות משה – ויז'ניץ פתחו ברוב רגש והתעלות את זמן אלול, ושבו אל ספסלי בית המדרש לאחר ימי בין הזמנים | בהיכלי הישיבות ניכרת התחדשות מיוחדת, כאשר מאות הבחורים שוקדים על תלמודם מתוך התעלות ובהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים | בין בחורי החמד נצפו אף נכדי האדמו"ר מפלפלים בדברי תורה עם החברותות (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"זכותך לא לומר דבר" | הוא חשב שהוא חכם - שוטרי הסייבר עלו עליו: כך נראו רגעי המעצר
בלשי הסייבר ביצעו מעצר כנגד אדם אשר על פי החשד הצליח להחדיר נוזקות לעשרות חברות ישראליות במהלך מתוחכם | לאחר עבודה מאומצת, המשטרה הצליחה נגד כל הסיכויים לעלות על זהותו, כעת הוא מובא לדין על מעשיו | כך נראו רגעי המעצר (משטרה)כיכר השבת
כמו שוק לפני אלפיים שנה | החוויה הבלתי נשכחת של ילדי החמד בקאנטרי
מחנה הקיץ של חסידי סקווירא מבורו פארק הפך ליום אחד לשוק עתיק מזמן התנאים והאמוראים | הילדים אשר גילמו את דמותו של יוסף מוקיר שבת, לשו בצק, קנו דגים ענקיים והכינו מטעמים – הכל לכבוד שבת קודש | תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
מהומה במאה שערים: המשטרה פשטה על משרדי ארגון המקיים מפגשים עם ערבים
כוחות משטרה נכנסו בשעה האחרונה לשכונת 'מאה שערים' בירושלים במסגרת פשיטה על משרדי ארגון היוזם מפגשים בין יהודים לערבים | במהלך החרמת ציוד מהמקום התפתחה מהומה והכוחות הותקפו | צפו בתיעוד (חרדים)שאול כהנא
גלריה; עשרות רבנים ואדמו"רים השתתפו בשמחתו של הרב הנערץ מראשון לציון
קהל רב השתתפו בשמחת השבע ברכות לנכד הגאון רבי משה נחשוני, רב הקהילה החרדית בראשון לציון, החתן בן לחתנו הרה"ג ר' שלום דוב שפיצער, רב ומו"ץ בביתר, בן הרה"ג רבי יעקב משה שפיצער רו"מ מוסדות "אמרי שפר" בהר נוף. הכלה בת הרה"ג רבי שמעון ליפשיץ רב דקהל חסידים בברכפלד (חרדים)חיים רוזנבוים
טורקיה ומצרים מגנות את התקיפות הישראליות בסוריה
טורקיה ומצרים הצטרפו לגינויים נגד ישראל בעקבות התקיפות הלילה בשדה התעופה אבו א-ט'הור באידליב שבסוריה.קובי אטינגר
בלאגן במלתחות ושיחה מרגשת | כך פתחה ישיבת 'בית מדרש עליון' את 'זמן אלול
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה את זמן אלול בשיחת חיזוק מפי ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש נרשם המחזה המוכר, כשמאות הבחורים עומדים במלתחות בחיפוש אחר הכובעים והחליפות לקראת תפילת מנחה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים