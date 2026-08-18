הסוד האדום של סין: כיצד נשמרו הציורים העתיקים במשך אלפי שנים

איש התקשורת והעסקן החרדי הוותיק יוצא בריאיון ל"יוסי של פודקאסט" נגד ההנהגה החרדית, קורא לרענן את הרשימות ומזהיר כי דרך ניהול משבר הגיוס מובילה למקום מסוכן • על נתניהו: "הקשר שלו לחרדים הוא אינטרס פוליטי" • וגם: היחסים עם בנו מלך, מצבה של התקשורת החרדית והסיפור על הברכה שקיבל אולמרט לפני תקיפת הכור בסוריה • צפו (אולפן כיכר)

יוסי בן עטר