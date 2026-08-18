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חיילים אמריקנים ברחובות ישראל? ההחלטה הדרמטית שארה"ב שוקלת - והחשש מריגול ישראלי
ארה"ב שוקלת להעביר חלק נכבד מכוחותיה הפרוסים בבסיסים שונים ברחבי המפרץ הפרסי מערבה, בין היתר לישראל | מדובר במהלך שנבחן לאור המכה הקשה שספגו בסיסי ארה"ב במפרץ בעקבות תקיפות איראניות | עם זאת, גורמים בארצות הברית מעלים הסתייגויות מפני מהלך כזה, בין היתר בגלל חשש מריגול ישראלי כלפי בסיסים אמריקנים | הדיווח המלא (חדשות)כיכר השבת
מתוך התרחבות והתחדשות: כך פתחו את 'זמן אלול' במבצר התורה של המתמידים
תלמידי הישיבה הגדולה והאברכים בקהילת 'המתמידים' שבו לספסל הלימודים בפתיחת 'זמן אלול' | לקראת השנה החדשה הורחב ושופץ היכל בית המדרש לרווחת הלומדים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף מפקדי חמאס בעזה — 6 הרוגים ו-10 פצועים
כטב"מ ישראלי תקף בית קפה בנמל עזה שבו שהו מפקדי חמאס ממחנה הפליטים שאטי. דובר צה"ל אישר כי התקיפה כוונה נגד מספר מפקדים בחמאס. לפי מקורות פלסטיניים, בתקיפה על בית הקפה "המר והמתוק" נהרגו לפחות 6 בני אדם ונפצעו כ-10 נוספים.קובי אטינגר
נעצר תושב אשקלון בחשד להחדרת נוזקה לעשרות חברות בישראל
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרו תושב אשקלון החשוד בהחדרת נוזקה ואסיפת מידע רגיש מעשרות חברות במשק. לאחר חקירה סמויה ופעילות אנליטית מורכבת, גילו החוקרים את זהות החשוד. היום עברה היחידה לשלב הגלוי, עצרה את החשוד וערכה חיפושים בביתו ובחברות נוספות. החשוד נחקר בגין עבירות על חוק המחשבים, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות, והובא לבית המשפט להארכת מעצר.קובי רוזן
צה"ל תקף מפקדי חמאס בשאטי שתכננו פיגועים בכוחותיו
צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מפקדים מחמאס במרחב שאטי בצפון רצועת עזה. המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה והותקפו מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
לפחות 6 הרוגים בתקיפה ישראלית בעזה, ביניהם מפקד בחמאס
לפחות 6 הרוגים בתקיפה ישראלית ברצועת עזה. בין היעדים שהותקפו גם מפקד בכיר בארגון החמאס.כיכר השבת
ההנהגה החרדית, בנו מלך ומצבה של התקשורת | דודי זילברשלג מדבר על הכל
איש התקשורת והעסקן החרדי הוותיק יוצא בריאיון ל"יוסי של פודקאסט" נגד ההנהגה החרדית, קורא לרענן את הרשימות ומזהיר כי דרך ניהול משבר הגיוס מובילה למקום מסוכן • על נתניהו: "הקשר שלו לחרדים הוא אינטרס פוליטי" • וגם: היחסים עם בנו מלך, מצבה של התקשורת החרדית והסיפור על הברכה שקיבל אולמרט לפני תקיפת הכור בסוריה • צפו (אולפן כיכר)יוסי בן עטר
נכדי הרבי פלפלו עם החברותות | כך פתחו את זמן אלול בישיבות 'ישועות משה' ויז'ניץ
מאות תלמידי ישיבות ישועות משה – ויז'ניץ פתחו ברוב רגש והתעלות את זמן אלול, ושבו אל ספסלי בית המדרש לאחר ימי בין הזמנים | בהיכלי הישיבות ניכרת התחדשות מיוחדת, כאשר מאות הבחורים שוקדים על תלמודם מתוך התעלות ובהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים | בין בחורי החמד נצפו אף נכדי האדמו"ר מפלפלים בדברי תורה עם החברותות (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים