טורקיה ומצרים מגנות את התקיפות הישראליות בסוריה

ציורי הסלע האדומים בחואשאן שבדרום סין שרדו במשך יותר מאלפיים שנה למרות לחות כבדה, גשמי מונסון וסופות | מחקר חדש מצא כי הצבע העתיק הורכב מתערובת יוצאת דופן של מינרלים, סיד ודם, שייתכן שסייעה להצמיד את הפיגמנט למצוק במשך דורות (בעולם)

מישאל לוי