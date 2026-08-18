טורקיה ומצרים מגנות את התקיפות הישראליות בסוריה

מבזקים נוספים
מהומה במאה שערים: המשטרה פשטה על משרדי ארגון המקיים מפגשים עם ערבים
כוחות משטרה נכנסו בשעה האחרונה לשכונת 'מאה שערים' בירושלים במסגרת פשיטה על משרדי ארגון היוזם מפגשים בין יהודים לערבים | במהלך החרמת ציוד מהמקום התפתחה מהומה והכוחות הותקפו | צפו בתיעוד (חרדים)שאול כהנא
גלריה; עשרות רבנים ואדמו"רים השתתפו בשמחתו של הרב הנערץ מראשון לציון
קהל רב השתתפו בשמחת השבע ברכות לנכד הגאון רבי משה נחשוני, רב הקהילה החרדית בראשון לציון, החתן בן לחתנו הרה"ג ר' שלום דוב שפיצער, רב ומו"ץ בביתר, בן הרה"ג רבי יעקב משה שפיצער רו"מ מוסדות "אמרי שפר" בהר נוף. הכלה בת הרה"ג רבי שמעון ליפשיץ רב דקהל חסידים בברכפלד (חרדים)חיים רוזנבוים
בלאגן במלתחות ושיחה מרגשת | כך פתחה ישיבת 'בית מדרש עליון' את 'זמן אלול
ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק פתחה את זמן אלול בשיחת חיזוק מפי ראש הישיבה, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר | בכניסה לבית המדרש נרשם המחזה המוכר, כשמאות הבחורים עומדים במלתחות בחיפוש אחר הכובעים והחליפות לקראת תפילת מנחה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
הסוד האדום של סין: כיצד נשמרו הציורים העתיקים במשך אלפי שנים
ציורי הסלע האדומים בחואשאן שבדרום סין שרדו במשך יותר מאלפיים שנה למרות לחות כבדה, גשמי מונסון וסופות | מחקר חדש מצא כי הצבע העתיק הורכב מתערובת יוצאת דופן של מינרלים, סיד ודם, שייתכן שסייעה להצמיד את הפיגמנט למצוק במשך דורות (בעולם)מישאל לוי
פועל בן 28 נפצע בינוני בנפילה מסולם בראשון לציון
פועל בן 28 נפצע הצהריים (14:48) בנפילה מגובה של כ-3 מטר במהלך עבודתו בבית עסק בראשון לציון. הפועל מפונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי.קובי רוזן
טראמפ: אין שיחות מתוכננות עם איראן, המצור הימי נמשך
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי לא מתקיימות ולא מתוכננות שיחות עם איראן. לדבריו, המצור הימי על איראן נשאר בתוקף, מצר הורמוז פתוח ופעיל, וכל המוקשים הימיים הוסרו מהאזור.כיכר השבת
משרד הבריאות: זיהום חריג בנחלים בצפון - אסור להיכנס למים
משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים מפני כניסה למים ב-9 נחלים בצפון הארץ בעקבות תוצאות חריגות בבדיקות זיהום. בדיגום שבוצע ב-16-17 באוגוסט נמצאו רמות גבוהות של חיידקים קוליים צואתיים החורגות מהמלצות משרד הבריאות. הנחלים האסורים לכניסה: בניאס, חצבאני, ירדן, בריכת המשושים, ג'ילבון, זאכי, יהודיה, צלמון וכזיב. המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע. האיסור יישאר בתוקף עד לקבלת תוצאות תקינות ויציבות.יוסי נכטיגל
נעצר חשוד ביריות במרכז יפו עם אקדח ותחמושת
לאחר דיווח על יריות במרכז יפו, בלשי וסיירי תחנת יפו הגיעו למקום וזיהו חשוד בשנות ה-30 שניסה להימלט. השוטרים עצרו אותו ותפסו ברשותו אקדח ותחמושת. באירוע לא היו נפגעים.קובי רוזן