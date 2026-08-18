מאות תלמידי ישיבות ישועות משה – ויז'ניץ פתחו ברוב רגש והתעלות את זמן אלול, ושבו אל ספסלי בית המדרש לאחר ימי בין הזמנים | בהיכלי הישיבות ניכרת התחדשות מיוחדת, כאשר מאות הבחורים שוקדים על תלמודם מתוך התעלות ובהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים | בין בחורי החמד נצפו אף נכדי האדמו"ר מפלפלים בדברי תורה עם החברותות (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים