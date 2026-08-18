צה"ל תקף מפקדי חמאס בשאטי שתכננו פיגועים בכוחותיו

מבזקים נוספים
צה"ל תקף מפקדי חמאס בעזה — 6 הרוגים ו-10 פצועים
כטב"מ ישראלי תקף בית קפה בנמל עזה שבו שהו מפקדי חמאס ממחנה הפליטים שאטי. דובר צה"ל אישר כי התקיפה כוונה נגד מספר מפקדים בחמאס. לפי מקורות פלסטיניים, בתקיפה על בית הקפה "המר והמתוק" נהרגו לפחות 6 בני אדם ונפצעו כ-10 נוספים.קובי אטינגר
נעצר תושב אשקלון בחשד להחדרת נוזקה לעשרות חברות בישראל
בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 עצרו תושב אשקלון החשוד בהחדרת נוזקה ואסיפת מידע רגיש מעשרות חברות במשק. לאחר חקירה סמויה ופעילות אנליטית מורכבת, גילו החוקרים את זהות החשוד. היום עברה היחידה לשלב הגלוי, עצרה את החשוד וערכה חיפושים בביתו ובחברות נוספות. החשוד נחקר בגין עבירות על חוק המחשבים, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות, והובא לבית המשפט להארכת מעצר.קובי רוזן
לפחות 6 הרוגים בתקיפה ישראלית בעזה, ביניהם מפקד בחמאס
לפחות 6 הרוגים בתקיפה ישראלית ברצועת עזה. בין היעדים שהותקפו גם מפקד בכיר בארגון החמאס.כיכר השבת
ההנהגה החרדית, בנו מלך ומצבה של התקשורת | דודי זילברשלג מדבר על הכל
איש התקשורת והעסקן החרדי הוותיק יוצא בריאיון ל"יוסי של פודקאסט" נגד ההנהגה החרדית, קורא לרענן את הרשימות ומזהיר כי דרך ניהול משבר הגיוס מובילה למקום מסוכן • על נתניהו: "הקשר שלו לחרדים הוא אינטרס פוליטי" • וגם: היחסים עם בנו מלך, מצבה של התקשורת החרדית והסיפור על הברכה שקיבל אולמרט לפני תקיפת הכור בסוריה • צפו (אולפן כיכר)יוסי בן עטר
נכדי הרבי פלפלו עם החברותות | כך פתחו את זמן אלול בישיבות 'ישועות משה' ויז'ניץ
מאות תלמידי ישיבות ישועות משה – ויז'ניץ פתחו ברוב רגש והתעלות את זמן אלול, ושבו אל ספסלי בית המדרש לאחר ימי בין הזמנים | בהיכלי הישיבות ניכרת התחדשות מיוחדת, כאשר מאות הבחורים שוקדים על תלמודם מתוך התעלות ובהכנה דרבה לקראת הימים הנוראים | בין בחורי החמד נצפו אף נכדי האדמו"ר מפלפלים בדברי תורה עם החברותות (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
"זכותך לא לומר דבר" | הוא חשב שהוא חכם - שוטרי הסייבר עלו עליו: כך נראו רגעי המעצר
בלשי הסייבר ביצעו מעצר כנגד אדם אשר על פי החשד הצליח להחדיר נוזקות לעשרות חברות ישראליות במהלך מתוחכם | לאחר עבודה מאומצת, המשטרה הצליחה נגד כל הסיכויים לעלות על זהותו, כעת הוא מובא לדין על מעשיו | כך נראו רגעי המעצר (משטרה)כיכר השבת
כמו שוק לפני אלפיים שנה | החוויה הבלתי נשכחת של ילדי החמד בקאנטרי
מחנה הקיץ של חסידי סקווירא מבורו פארק הפך ליום אחד לשוק עתיק מזמן התנאים והאמוראים | הילדים אשר גילמו את דמותו של יוסף מוקיר שבת, לשו בצק, קנו דגים ענקיים והכינו מטעמים – הכל לכבוד שבת קודש | תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
מהומה במאה שערים: המשטרה פשטה על משרדי ארגון המקיים מפגשים עם ערבים
כוחות משטרה נכנסו בשעה האחרונה לשכונת 'מאה שערים' בירושלים במסגרת פשיטה על משרדי ארגון היוזם מפגשים בין יהודים לערבים | במהלך החרמת ציוד מהמקום התפתחה מהומה והכוחות הותקפו | צפו בתיעוד (חרדים)שאול כהנא