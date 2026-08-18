 דלג לתוכן הראשי
מבזקלא עוצרת לרגע

הרדיפה נמשכת: היועמ"שית קוראת להגביר את הסנקציות ולחדש מעצרים של לומדי תורה 

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום מכתב בו הבהירה כי נדרש להגביר את הסנקציות נגד לומדי תורה בגיל גיוס | עוד קראה היועמ"שית לחדש את פעולות המעצרים היזומים נגד חרדים בגיל גיוס, לאחר שבתקופה האחרונה נרשמה ירידה | לקראת פשיטות על ישיבות? המכתב המלא (חרדים) 

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

19:22

משרד הבריאות מזהיר: אל תצרכו משקאות Njoy ו-Joicy

משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך משקאות קלים של המותגים Njoy ו-Joicy. המוצרים יוצרו במפעל בטירה שפעל ללא רישיון ובתנאי תברואה ירודים ביותר המסכנים את בריאות הציבור. מדובר במשקאות בטעמים שונים: ענבים, תפוחים, מנגו, לימון נענע, אשכוליות, תפוזים ותות בננה. המוצרים משווקים על ידי Daas Group. במהלך פעילות אכיפה משותפת עם המשטרה אותר המפעל, הוצאו צווי תפיסה לסחורה ובעל המפעל זומן לשימוע.

יוסי נכטיגל
19:17

פגישת דרעי והראש"ל שהכריעה את ההנהגה הספרדית והפיצול ב'יהדות התורה' | אולפן 'ליל שישי'

ממכתב הנהגת מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והפגישה הדרמטית של דרעי בבית הראש"ל הגר"י יוסף, דרך איומי הפיצול הלוהטים ביהדות התורה והתרעומת הגוברת ברחוב החרדי על ההנהגה, ועד לסערת המתפקדים בפריימריז בליכוד והקרב המתוח של מוטי בבצ'יק מול ראש הממשלה • חברי פאנל 'אולפן ליל שישי' בניתוח מקיף ומאחורי הקלעים של השבוע הסוער במערכת הפוליטית (TV)

אולפן ליל שישי
18:44

שר החוץ היהודי נגד מדינת היהודים  - ומאיים על ישראל בסנקציות | זו הסיבה לזעם הבריטי

שר החוץ הבריטי מיליבנד הודיע כי הוא מזמן את השגריר הישראלי | בהודעה שפורסמה איים משרד החוץ הבריטי להטיל סנקציות חדשות נגד ישראל | זו ההודעה לכעס הבריטי (בעולם)

כיכר השבת
18:43

נער בן 16 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה

נער בן 16 נפצע היום (17:26) בתאונת קורקינט חשמלי בגיאה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב קשה עם חבלת ראש.

קובי רוזן
18:41

בג"ץ פוסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל

בית המשפט העליון פסל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל. בפסיקה נקבע כי "ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול".

כיכר השבת
18:40

ה"מחבלים" יקיימו הערב עצרת תפילה ומחאה על פסק הדין

18:40

במעמד הסיום הגדול; האדמו"ר פרץ בבכי לרפואת נכדו היניק

מאות חסידי מודז'יץ התכנסו בבית המדרש הגדול בבני ברק למעמד סיום מסכת ראש השנה במסגרת תקנת האדמו"ר • במהלך 'ההדרן' פרץ האדמו"ר בבכי לרפואת נכדו היניק, ובהמשך חילק יין ל'לחיים' ובירך לשנה טובה • בן האדמו"ר כובד בהתחלת מסכת יומא (חסידים)

חיים רוזנבוים
18:31

הדרמה נקלטה במצלמה: רוני קורס באמצע התפילה - הכונן שהיה פה במקרה מבצע החייאה 

בתיעוד יוצא דופן שמתפרסם היום נראה הרגע בו המתפלל רוני נקש קורס באמצע בית הכנסת לאחר שעבר דום לב | בתיעוד ניתן לראות את הרגע בו כונן איחוד הצלה שהיה במקום פותח בהחייאה מאומצת על רוני | ויש סוף טוב לסיפור, ב"ה (חדשות) 

כיכר השבת
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר