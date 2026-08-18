'הרבי הנודד' שבת בצפון והלהיט את הלבבות לקראת ימי הדין

מבזקים נוספים
צבע שחור בפול ווליום - וגם; כך התפוצצה בועת "המפקדים החרדים" בליכוד | מעייריב
היועמ"שית לא עוצרת - זו הדרישה המטורפת שלה מבג"ץ וצה"ל | הפריימריז הליכוד: בועת המפקדים החרדים התפוצצה | מבוכה לש"ס: הקמפיין המבריק התגלה כהעתקה ממפלגת נועם | תיעוד מצמרר: הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הגרא"מ פייבלזון | רגע השיא של ילדי חסידות בעלזא לקראת השנה החדשה (מעייריב)איצלה כץ
תקיפה חריגה בנמל עזה: 7 הרוגים ו-14 פצועים - זה מה שקרה שם
צה"ל תקף מפקדי חמאס במרחב שאטי | הפלסטינים טוענים: התקיפה כוונה לבית קפה עם אלפי עקורים |במקביל לניסיונות האמריקנים להשיג הסכם, ישראל ממשיכה להנחית מדי פעם את נחת זרועה על האויב העזתי (צבא וביטחון)כיכר השבת
ביקור קודש; הרבי מנדבורנה חילק דבש ונפגש עם ראש העיר ברמת בית שמש ד'
התרגשות ברמת בית שמש ד': האדמו"ר מנדבורנה הגיע למרכז החסידות בשכונה לקבלת קהל לקראת שנה חדשה, העניק צלוחית דבש לחסידים ועקב מקרוב אחר תוכניות הרחבת בית המדרש והתפתחות הקהילה | בין הנכנסים לקו"פ נכנסו ראשי ועסקני העיר (חסידים)חיים רוזנבוים
סוכל פיגוע באמצעות רכב ממולכד | הנהג התעלף בנסיעה וניצל • צפו
הפריימריז בליכוד: המנצחים והמפסידים | ההלוויה בבית שמש לאחר הרצח המזעזע | סוכל פיגוע באמצעות רכב ממולכד בבאר שבע | האגף לנידונים למוות הולך ונבנה | תקיפה ישראלית חריגה בעומק סוריה | אחרי 44 שנה: אותר יהודה כץ ז"ל | כיפות שחורות: כל מה שהיה השבוע | והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
44 שנה אחרי: צה"ל והמוסד השיבו את עצמות הלוחם האחרון מקרב סולטן יעקב
במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמות רס"ל יהודה כץ ז"ל | ראש הממשלה והנשיא בהודעה רשמית: הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב 1982 שב הביתה | סגירת מעגל היסטורי (צבא וביטחון)כיכר השבת
הרדיפה נמשכת: היועמ"שית קוראת להגביר את הסנקציות ולחדש מעצרים של לומדי תורה
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום מכתב בו הבהירה כי נדרש להגביר את הסנקציות נגד לומדי תורה בגיל גיוס | עוד קראה היועמ"שית לחדש את פעולות המעצרים היזומים נגד חרדים בגיל גיוס, לאחר שבתקופה האחרונה נרשמה ירידה | לקראת פשיטות על ישיבות? המכתב המלא (חרדים)כיכר השבת
חיילים אמריקנים ברחובות ישראל? ההחלטה הדרמטית שארה"ב שוקלת - והחשש מריגול ישראלי
ארה"ב שוקלת להעביר חלק נכבד מכוחותיה הפרוסים בבסיסים שונים ברחבי המפרץ הפרסי מערבה, בין היתר לישראל | מדובר במהלך שנבחן לאור המכה הקשה שספגו בסיסי ארה"ב במפרץ בעקבות תקיפות איראניות | עם זאת, גורמים בארצות הברית מעלים הסתייגויות מפני מהלך כזה, בין היתר בגלל חשש מריגול ישראלי כלפי בסיסים אמריקנים | הדיווח המלא (חדשות)כיכר השבת
מתוך התרחבות והתחדשות: כך פתחו את 'זמן אלול' במבצר התורה של המתמידים
תלמידי הישיבה הגדולה והאברכים בקהילת 'המתמידים' שבו לספסל הלימודים בפתיחת 'זמן אלול' | לקראת השנה החדשה הורחב ושופץ היכל בית המדרש לרווחת הלומדים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים