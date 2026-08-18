תקיפה חריגה בנמל עזה: 7 הרוגים ו-14 פצועים - זה מה שקרה שם

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שיגרה היום מכתב בו הבהירה כי נדרש להגביר את הסנקציות נגד לומדי תורה בגיל גיוס | עוד קראה היועמ"שית לחדש את פעולות המעצרים היזומים נגד חרדים בגיל גיוס, לאחר שבתקופה האחרונה נרשמה ירידה | לקראת פשיטות על ישיבות? המכתב המלא (חרדים)

כיכר השבת