נקמה על צווי המעצר: טראמפ סוגר חשבון עם נשיאת בית הדין בהאג

מבזקים נוספים
שרת החינוך ממוצא פלסטיני הדהימה בשידור חי: "עונדת מגן דוד"
סימונה מוחמסון, שרת החינוך בשוודיה ממוצא פלסטיני, ענדה מגן דוד בטלוויזיה כמחאה נגד אנטישמיות וספגה גל שנאה ברשת (בעולם)אריה רוזן
חמאס מאשימה את נתניהו בניסיון לסכל משא ומתן בעקבות תקיפת נמל עזה
חמאס פרסמה כרוז בתגובה לתקיפה הישראלית הערב בנמל עזה. בכרוז נכתב: "עיתוי הפשע הזה, שמגיע לאחר הפגישות האחרונות בקהיר והמאמצים שמשקיעות המתווכות, מאשר מעל לכל ספק כי נתניהו פועל במכוון כדי להכשיל את מאמצי המשא ומתן ולטרפד את המאמצים האזוריים והבינלאומיים לקידום יישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ".קובי אטינגר
נעלם יותר משבוע: ההודעות האחרונות של בחור הישיבה והחשש מחטיפה
ההודעות האחרונות ששלח בחור הישיבה נחמן קינן בן ה-25, שנעלם לפני יותר משבוע ולא ידוע מה עלה בגורלו, לאביו היו "עלולה להיגמר לי הטעינה אבל אל תדאג" | אביו חושש שמא גורם עלום חטף אותו (חרדים)נחמן שטרנהרץ
המנצח הגדול: שיחות נתניהו עם בכירי הליכוד לאחר שדחק את המתנגדים
ראש הממשלה נתניהו שוחח עם שורה של בכירים לאחר פרסום תוצאות הפריימריז • בין היתר שוחח עם מנצח הפריימריז אלי כהן, יו״ר הכנסת אמיר אוחנה, שר המשפטים יריב לוין והשרה מירי רגב • נתניהו בירך אותם על הישגיהם • בשיחות כבר הפנו את המבט לבחירות הקרובותקובי ישראל
צבע שחור בפול ווליום - וגם; כך התפוצצה בועת "המפקדים החרדים" בליכוד | מעייריב
היועמ"שית לא עוצרת - זו הדרישה המטורפת שלה מבג"ץ וצה"ל | הפריימריז הליכוד: בועת המפקדים החרדים התפוצצה | מבוכה לש"ס: הקמפיין המבריק התגלה כהעתקה ממפלגת נועם | תיעוד מצמרר: הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הגרא"מ פייבלזון | רגע השיא של ילדי חסידות בעלזא לקראת השנה החדשה (מעייריב)איצלה כץ
תקיפה חריגה בנמל עזה: 7 הרוגים ו-14 פצועים - זה מה שקרה שם
צה"ל תקף מפקדי חמאס במרחב שאטי | הפלסטינים טוענים: התקיפה כוונה לבית קפה עם אלפי עקורים |במקביל לניסיונות האמריקנים להשיג הסכם, ישראל ממשיכה להנחית מדי פעם את נחת זרועה על האויב העזתי (צבא וביטחון)כיכר השבת
'הרבי הנודד' שבת בצפון והלהיט את הלבבות לקראת ימי הדין
המשפיע הנודע האדמו"ר ממבקשי אמונה, הנוהג לשבות מדי שבת בעיר אחרת במטרה לחזק את לבבות בני ישראל לאביהם שבשמים, שבת בשבת האחרונה בחיפה | במהלך השבת חיזק את תושבי העיר לקראת ימי הדין, ובמוצאי השבת ערך סעודת 'מלווה מלכה' מרוממת בבית אחד מחסידיו (חסידים)חיים רוזנבוים
ביקור קודש; הרבי מנדבורנה חילק דבש ונפגש עם ראש העיר ברמת בית שמש ד'
התרגשות ברמת בית שמש ד': האדמו"ר מנדבורנה הגיע למרכז החסידות בשכונה לקבלת קהל לקראת שנה חדשה, העניק צלוחית דבש לחסידים ועקב מקרוב אחר תוכניות הרחבת בית המדרש והתפתחות הקהילה | בין הנכנסים לקו"פ נכנסו ראשי ועסקני העיר (חסידים)חיים רוזנבוים