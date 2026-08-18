נקמה על צווי המעצר: טראמפ סוגר חשבון עם נשיאת בית הדין בהאג

ההודעות האחרונות ששלח בחור הישיבה נחמן קינן בן ה-25, שנעלם לפני יותר משבוע ולא ידוע מה עלה בגורלו, לאביו היו "עלולה להיגמר לי הטעינה אבל אל תדאג" | אביו חושש שמא גורם עלום חטף אותו (חרדים)

נחמן שטרנהרץ