ראש הממשלה נתניהו שוחח עם שורה של בכירים לאחר פרסום תוצאות הפריימריז • בין היתר שוחח עם מנצח הפריימריז אלי כהן, יו״ר הכנסת אמיר אוחנה, שר המשפטים יריב לוין והשרה מירי רגב • נתניהו בירך אותם על הישגיהם • בשיחות כבר הפנו את המבט לבחירות הקרובות

קובי ישראל