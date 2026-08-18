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משרד רה"מ מאשר: ישראל תקפה בסוריה בעקבות התפרסות כוחות טורקיים
משרד ראש הממשלה אישר כי חיל האוויר תקף בסוריה לאחר שסוריה הפרה הסכם על שמירת הסטטוס קוו הביטחוני. לפי ההודעה, סוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מאזהרות אלה" נכתב בהודעה. משרד רה"מ הוסיף: "ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".כיכר השבת
ישראל לוקחת אחריות על התקיפה בסוריה: "לא נסבול איומים"
השליח האמריקני לסוריה חושף: טורקיה לא קיבלה התרעה על התקיפות הישראליות בסוריה והייתה עלולה להגיב צבאית | וושינגטון קוראת למנגנון למניעת חיכוך (בעולם)אריה רוזן
רוכב אופנוע בן 22 נפצע בינוני בתאונה בתל אביב
רוכב אופנוע בן 22 נפצע הערב (21:12) בתאונת דרכים בדרך בן צבי בתל אביב, לאחר שנפגע מרכב. הצעיר מפונה לבית החולים וולפסון במצב בינוני עם חבלות בגפיים. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי.קובי רוזן
ארה"ב פועלת להקמת מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל, סוריה וטורקיה
השליח האמריקאי תום ברק מסר לרויטרס כי ארה"ב פועלת להקמת מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל, סוריה וטורקיה. לדבריו, טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות הישראליות אמש באידליב והבחינה במטוסים כשטסו צפונה לעבר שטחה, ולכן יכלה להיערך לתגובה צבאית. "למרבה המזל, שיקול דעת מנע מהמצב להידרדר עוד יותר", ציין ברק.קובי אטינגר
השליח האמריקני חושף: טורקיה הייתה עלולה לצאת למתקפה נגד ישראל
השליח האמריקני לסוריה חושף: טורקיה לא קיבלה התרעה על התקיפות הישראליות בסוריה והייתה עלולה להגיב צבאית | וושינגטון קוראת למנגנון למניעת חיכוך (בעולם)אריה רוזן
"צא טמא": עשרות קנאים תקפו את האדמו״ר מקרלין - העימותים גלשו לאלימות | צפו
עשרות קנאים תקפו את האדמו"ר מקרלין בכניסה לשמחת בר המצווה של נכדו בירושלים | העימותים הידרדרו לאלימות קשה עם פצועים (בארץ)קובי ישראל
שרת החינוך ממוצא פלסטיני הדהימה בשידור חי: "עונדת מגן דוד"
סימונה מוחמסון, שרת החינוך בשוודיה ממוצא פלסטיני, ענדה מגן דוד בטלוויזיה כמחאה נגד אנטישמיות וספגה גל שנאה ברשת (בעולם)אריה רוזן
חמאס מאשימה את נתניהו בניסיון לסכל משא ומתן בעקבות תקיפת נמל עזה
חמאס פרסמה כרוז בתגובה לתקיפה הישראלית הערב בנמל עזה. בכרוז נכתב: "עיתוי הפשע הזה, שמגיע לאחר הפגישות האחרונות בקהיר והמאמצים שמשקיעות המתווכות, מאשר מעל לכל ספק כי נתניהו פועל במכוון כדי להכשיל את מאמצי המשא ומתן ולטרפד את המאמצים האזוריים והבינלאומיים לקידום יישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ".קובי אטינגר