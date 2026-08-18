רוכב אופנוע בן 22 נפצע בינוני בתאונה בתל אביב

משרד ראש הממשלה אישר כי חיל האוויר תקף בסוריה לאחר שסוריה הפרה הסכם על שמירת הסטטוס קוו הביטחוני. לפי ההודעה, סוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס אווירי סמוך לחלב. "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי התפרסות כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מאזהרות אלה" נכתב בהודעה. משרד רה"מ הוסיף: "ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

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