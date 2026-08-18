רמטכ"ל צה"ל רב-אלוף אייל זמיר שוחח הערב עם משפחתו של יהודה יקותיאל כץ ז"ל ואמר: "היום נסגר מעגל, אחרי 44 שנים, נגמר קרב סולטן יעקב. כל נעדרי הקרב הוחזרו לישראל". זמיר הוסיף: "זהו יום מיוחד עבורי, גם כרמטכ"ל וגם כשריונר. מיום גיוסי לחיל השריון גדלתי על מורשת הקרב ההוא ועל המחויבות הערכית להשיב הביתה את כל נעדרנו. מדינה שלמה מאוחדת ומתרגשת יחד אתכם היום". בני המשפחה הודו על המאמץ להשבת יהודה לקבר ישראל.

ב. ניסני