מבזקים נוספים
בתום מעצר דרמטי: רוכב אופנוע נלכד עם שני אקדחים טעונים מתחת למושב
אופנועני המחוז הצפוני עצרו רוכב שניסה להימלט • בחיפוש נמצאו שני אקדחים טעונים מתחת למושב | מתחילת השנה נתפסו במחוז למעלה מ-580 כלי נשק (משטרה)קובי רוזן
דרמה בבת ים: שוטרים צבאיים ניסו לעצור תלמיד ישיבה 'עריק'; עשרות מפגינים הצליחו להבריח אותם
דרמה לילית בבת ים: כוחות משטרה צבאית פשטו לאחר חצות על ביתו של בחור ישיבה ברחוב המעפילים, אך נתקלו בהתנגדות עזה בעקבות הקפצת חירום של 'צבע שחור' • המוני פעילי 'הפלג' זרמו למקום, והשוטרים נאלצו לסגת מהזירה בידיים ריקות – יממה בלבד לאחר דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים היזומים (חדשות)חזקי שטרן
תתארגנו מראש: גל התחממות מתמשך יגיע לשיאו עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים
החל ממחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות שתגיע לשיאה ביום שישי| מזג אוויר חם מהרגיל ויבש בהרים, הבילות מחניקה בחוף ועומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ • התחזית המלאה לסוף השבוע (בארץ)כיכר השבת
סקר דרמטי: בנט מתרסק ומתקרב לאחוז החסימה עם שישה מנדטים בלבד
מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מתקרבת לאחוז החסימה עם 6 מנדטים בלבד • הליכוד מובילה עם 32 מנדטים, ש"ס עם 10 | גוש הימין מחזיק ב-63 מנדטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איראן בעקיצה לוושינגטון: "תפסיקו לחכות לליצנים שינקו אחריכם"
יו"ר הפרלמנט האיראני האשים את וושינגטון בניסיון להשיג ויתורים שלא היו במזכר ההבנות • דובר החוץ האיראני הכחיש שיגור טילים לאיחוד האמירויות | המתיחות בין טהרן לוושינגטון מתגברת (בעולם)קובי אטינגר
הסלמה מול ארדואן | ישראל לקחה אחריות על תקיפה בסוריה וחושפת את הסיבה
בלשכת ראש הממשלה לקחו הלילה אחריות רשמית ויוצאת דופן על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בסוריה, וחשפו כי הצעד הגיע לאחר שדמשק הפרה את הסטטוס קוו והתירה לכוחות טורקיים להיפרס בסמוך לחלב • בירושלים מזהירים: "הזהרנו את סוריה שוב ושוב – לא נסבול איומים על ביטחוננו" • בארמון הנשיאות של ארדואן מגיבים בחמת זעם : "טענות חסרות בסיס" (אקטואליה)ב. ניסני
צעיר בן 22 נפצע קשה בתאונת קורקינט בתל אביב
צעיר בן 22 נפצע הלילה (00:05) באורח קשה לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב מח"ל בתל אביב בעת רכיבה על קורקינט חשמלי. הצעיר מחוסר הכרה עם חבלות בחזה ובגפיים, ופונה לבית החולים איכילוב. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי.קובי רוזן
בשיבה טובה; הרבנית ישראלזון ע"ה, בתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל הלכה לעולמה
בבית החולים 'מעייני הישועה' נפטרה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת שרה רחל ישראלזון ע"ה, בתו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, כשהיא בת 93 • רק ביום רביעי חגגה באירוסין של נכדה האחרון, ולמחרת התמוטטה • קווים ראשונים לדמותה האצילית של הרבנית הצדקנית (דיין האמת)חיים רוזנבוים