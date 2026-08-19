בלשכת ראש הממשלה לקחו הלילה אחריות רשמית ויוצאת דופן על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בסוריה, וחשפו כי הצעד הגיע לאחר שדמשק הפרה את הסטטוס קוו והתירה לכוחות טורקיים להיפרס בסמוך לחלב • בירושלים מזהירים: "הזהרנו את סוריה שוב ושוב – לא נסבול איומים על ביטחוננו" • בארמון הנשיאות של ארדואן מגיבים בחמת זעם : "טענות חסרות בסיס" (אקטואליה)

ב. ניסני