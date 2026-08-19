נעצר בנצרת עם שני אקדחים מוסתרים בקטנוע

מבזקים נוספים
החבר הישן חוזר | דיווח: כך דוחק טראמפ ביועציו לקיים פגישה עם קים ג'ונג און
הנשיא האמריקני יוזם קיום פגישה עם רודן צפון קוריאה, ימים לאחר שהורה לצמצם תרגילים צבאיים עם דרום קוריאה | מומחים מזהירים: הארסנל הגרעיני של פיונגיאנג גדל פי כמה | המהלך המפתיע (בעולם)כיכר השבת
פרשת ההיעלמות: כך נראים החיפושים הנרחבים אחרי בחור הישיבה
בחור הישיבה בן ה-24 מבית שמש נעלם באזור טבריה לפני שבוע | מתנדבים רבים צפויים לצאת היום לסריקות נרחבות בבית שמש ובצפון החל מהשעה 15:00 | תיעוד: כך נראו החיפושים בימים האחרונים - עם כלבי הרחה ורחפנים (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
חי בטלוויזיה האיראנית: קמפיין גיוס כספים לחיסול הנשיא טראמפ
המגישה מרים קאסמי קראה לצופים להציע סכומי כסף כפרס לרוצח; רופא מקומי כבר הרים את הכפפה והשלים את הסכום ל-100 מיליון תומאן (חדשות בעולם)דני שפיץ
דיווח דרמטי: איראן נערכת לתקוף יעדים באירופה - אלו המטרות שנבחרו
איראן נערכת להתחיל לתקוף יעדים באירופה במקרה של הסלמה מול ארה"ב | בסיס חיל אוויר בבולגריה ובסיס בריטי בקפריסין סומנו כיעדים פוטנציאליים | גורמים איראניים: 'אם ארה"ב תלך רחוק מדי, הנקמה לא תישאר במזרח התיכון' | הפרטים המלאים (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל תקף הלילה יעדים בדרום לבנון
מטוסי קרב של צה"ל תקפו הלילה יעדים בדרום לבנון, בהמשך לתקיפות שמתבצעות בלילות האחרונים. התקיפות בוצעו ברכס עלי א-טאהר, בכפר רמאן ובכפר אלקנטרה.קובי אטינגר
ישי כהן: "יש בציבור החרדי דרישה לשינוי - אבל מוטי לייטנר הוא לא האיש" | צפו
הציבור החרדי גוברת הדרישה לשינוי בהנהגה אך הבוחרים לא יילכו אחרי מפלגות שמצטיירות בציבור כלוחמות בממסד – הפרשן ישי כהן מנתח ב'כיפות שחורות' | צפו (חרדים)כיפות שחורות
בתום מעצר דרמטי: רוכב אופנוע נלכד עם שני אקדחים טעונים מתחת למושב
אופנועני המחוז הצפוני עצרו רוכב שניסה להימלט • בחיפוש נמצאו שני אקדחים טעונים מתחת למושב | מתחילת השנה נתפסו במחוז למעלה מ-580 כלי נשק (משטרה)קובי רוזן
דרמה בבת ים: שוטרים צבאיים ניסו לעצור תלמיד ישיבה 'עריק'; עשרות מפגינים הצליחו להבריח אותם
דרמה לילית בבת ים: כוחות משטרה צבאית פשטו לאחר חצות על ביתו של בחור ישיבה ברחוב המעפילים, אך נתקלו בהתנגדות עזה בעקבות הקפצת חירום של 'צבע שחור' • המוני פעילי 'הפלג' זרמו למקום, והשוטרים נאלצו לסגת מהזירה בידיים ריקות – יממה בלבד לאחר דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים היזומים (חדשות)חזקי שטרן