צה"ל תקף הלילה יעדים בדרום לבנון

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החבר הישן חוזר | דיווח: כך דוחק טראמפ ביועציו לקיים פגישה עם קים ג'ונג און
הנשיא האמריקני יוזם קיום פגישה עם רודן צפון קוריאה, ימים לאחר שהורה לצמצם תרגילים צבאיים עם דרום קוריאה | מומחים מזהירים: הארסנל הגרעיני של פיונגיאנג גדל פי כמה | המהלך המפתיע (בעולם)כיכר השבת
פרשת ההיעלמות: כך נראים החיפושים הנרחבים אחרי בחור הישיבה
בחור הישיבה בן ה-24 מבית שמש נעלם באזור טבריה לפני שבוע | מתנדבים רבים צפויים לצאת היום לסריקות נרחבות בבית שמש ובצפון החל מהשעה 15:00 | תיעוד: כך נראו החיפושים בימים האחרונים - עם כלבי הרחה ורחפנים (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
חי בטלוויזיה האיראנית: קמפיין גיוס כספים לחיסול הנשיא טראמפ
המגישה מרים קאסמי קראה לצופים להציע סכומי כסף כפרס לרוצח; רופא מקומי כבר הרים את הכפפה והשלים את הסכום ל-100 מיליון תומאן (חדשות בעולם)דני שפיץ
דיווח דרמטי: איראן נערכת לתקוף יעדים באירופה - אלו המטרות שנבחרו
איראן נערכת להתחיל לתקוף יעדים באירופה במקרה של הסלמה מול ארה"ב | בסיס חיל אוויר בבולגריה ובסיס בריטי בקפריסין סומנו כיעדים פוטנציאליים | גורמים איראניים: 'אם ארה"ב תלך רחוק מדי, הנקמה לא תישאר במזרח התיכון' | הפרטים המלאים (בעולם)יוסי נכטיגל
נעצר בנצרת עם שני אקדחים מוסתרים בקטנוע
אופנועני משטרת ישראל במחוז צפון עצרו בנצרת צעיר בן 19 שניסה להימלט מהם כשלוחית הזיהוי של הקטנוע שלו מקופלת. בחיפוש ברכב נתפסו שני אקדחים מסוג תופי Colt ו-FN שהוסתרו מתחת למושב הנהג. הפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.קובי רוזן
ישי כהן: "יש בציבור החרדי דרישה לשינוי - אבל מוטי לייטנר הוא לא האיש" | צפו
הציבור החרדי גוברת הדרישה לשינוי בהנהגה אך הבוחרים לא יילכו אחרי מפלגות שמצטיירות בציבור כלוחמות בממסד – הפרשן ישי כהן מנתח ב'כיפות שחורות' | צפו (חרדים)כיפות שחורות
בתום מעצר דרמטי: רוכב אופנוע נלכד עם שני אקדחים טעונים מתחת למושב
אופנועני המחוז הצפוני עצרו רוכב שניסה להימלט • בחיפוש נמצאו שני אקדחים טעונים מתחת למושב | מתחילת השנה נתפסו במחוז למעלה מ-580 כלי נשק (משטרה)קובי רוזן
דרמה בבת ים: שוטרים צבאיים ניסו לעצור תלמיד ישיבה 'עריק'; עשרות מפגינים הצליחו להבריח אותם
דרמה לילית בבת ים: כוחות משטרה צבאית פשטו לאחר חצות על ביתו של בחור ישיבה ברחוב המעפילים, אך נתקלו בהתנגדות עזה בעקבות הקפצת חירום של 'צבע שחור' • המוני פעילי 'הפלג' זרמו למקום, והשוטרים נאלצו לסגת מהזירה בידיים ריקות – יממה בלבד לאחר דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים היזומים (חדשות)חזקי שטרן