איראן נערכת להתחיל לתקוף יעדים באירופה במקרה של הסלמה מול ארה"ב | בסיס חיל אוויר בבולגריה ובסיס בריטי בקפריסין סומנו כיעדים פוטנציאליים | גורמים איראניים: 'אם ארה"ב תלך רחוק מדי, הנקמה לא תישאר במזרח התיכון' | הפרטים המלאים (בעולם)

יוסי נכטיגל