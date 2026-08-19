החשבון של הקונסוליה האיראנית בהידראבאד שבהודו הגיב לציוץ של הנשיא טראמפ שהכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקאי. בתגובה, הקונסוליה הכריזה על קליפורניה כחלק מהרפובליקה האסלאמית של איראן.

קובי אטינגר