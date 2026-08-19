18 חודשים לאחר המהפך בדמשק, העולם מתעורר למציאות מצמררת: טונות של חומר גרעיני נחשפו בסוריה תחת שלטונו של אבו מוחמד אל-ג'ולאני | בעוד המשטר מתעקש על "מטרות שלום", מומחים מזהירים: "הם מרגישים בנוח מדי, מהר מדי" (חדשות בעולם)

דני שפיץ