לאחר תפילת שחרית, התייחס האדמו"ר מקרלין סטולין באופן חריג ביותר למתקפה האלימה ברחוב אבינועם ילין, בעת ששב משמחת שבע הברכות לנכדו | הרבי שיבח את מסירות החסידים שנכנסו ל"לוע הארי" כדי להגן על שמחת חתן וכלה, אך לצד זאת שיגר אזהרה חריפה: "אלימות אינה דרכה של תורה" (חסידים)

חיים רוזנבוים