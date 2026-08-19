המלכה קמילה חושפת את מה שהתרחש מאחורי הקלעים לאחר שנודע למשפחת המלוכה את דבר מחלתו של בעלה המלך צ'ארלס השלישי | "זה לא היה קל להסתיר את זה מהציבור" אמרה קמילה (חדשות)

ישראל גראדווהל