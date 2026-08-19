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נהג אוטובוס בירושלים נתפס כשהוא נוהג תחת השפעת סמים
משטרת ישראל עיכבה נהג אוטובוס ציבורי בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים בירושלים - האוטובוס נאסר לשימוש (משטרה)קובי רוזן
נולד בלי ידיים וכבר גמע יותר מ-40 אלף קילומטרים: זה שינה את חיי
הוא מצא דרך לחיות בעצמאות, אך רק כשנכנס לטסלה גילה חופש תנועה אמיתי | התיעוד הוויראלי שהדהים את הרשת והסעיר אפילו את אילון מאסק (חדשות בעולם)כיכר השבת
היועמ"שית לבג"ץ: הממשלה הבאה תכריע על ועדת החקירה ממלכתית
בעמדה שהוגשה לבג"ץ הציעה היועמ"שית לאפשר למדינה למסור עדכון נוסף על הקמת ועדת חקירה ממלכתית רק לאחר הקמת הממשלה הבאה, בעקבות הבחירות לכנסת ה-26 (משפט)משה כהן
ג'יהאדיסט מתון? חייליו של ג'ולאני צורחים: "מוות ליהודים, נזיל את דמכם לנהרות" | תיעוד
אחמד א-שרעא, הג'יהאדיסט לשעבר המכונה אבו מוחמד אל ג'ולאני נחשב לדמות פרגמטית הזוכה ליחס חיובי מצד המערב - כולל מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעצמו | אלא שתיעוד שעלה לרשתות החברתיות מציג את חייליו כשהם קוראים לרצוח יהודים ו"להזיל את דמם לנהרות" | תיעוד שמספר הכל (בעולם)כיכר השבת
לראשונה: המלכה חושפת את מאחורי הקלעים של מחלת בעלה המלך | "זה לא היה קל"
המלכה קמילה חושפת את מה שהתרחש מאחורי הקלעים לאחר שנודע למשפחת המלוכה את דבר מחלתו של בעלה המלך צ'ארלס השלישי | "זה לא היה קל להסתיר את זה מהציבור" אמרה קמילה (חדשות)ישראל גראדווהל
סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת
1.22 מיליון מ"ר, 170 מגרשי כדורגל, 29 רציפים ושמונה קומות: צ'ונגצ'ינג מזרח בסין הפכה לאחת מתחנות התחבורה המרשימות בעולם – ולא פחות מדהים הוא המקום שבו היא נבנתה: על שטח הררי שעבר חציבה ושינוי מאסיבי (חדשות בעולם)דני שפיץ
מתחת לאף של ישראל: מטוסי הקרב של סין נוחתים במצרים
חילות האוויר של בייג'ינג וקהיר פותחים בסבב אימונים משולב ואסטרטגי על אדמת מצרים, שיכלול קרבות אוויר וחיפוש והצלה. המהלך מעמיק את הברית הצבאית בין המדינות ומעורר דאגה עמוקה במערכת הביטחון הישראלית נוכח הנוכחות הגוברת של סין באפריקה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
בתא המטען: לוחמי מג"ב תפסו 162 ק"ג אבוקדו שנגנבו מהיישוב יסודות
162 ק"ג אבוקדו החשודים כגנובים נתפסו על ידי לוחמי מג"ב מרכז בתא המטען של רכב; חשוד בגניבה נעצר (משטרה)קובי רוזן